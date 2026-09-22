Світло вночі удвічі дешевше: як платити менше за електроенергію і кому це справді вигідно

Скільки коштує встановити лічильник "день-ніч" / © ТСН

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Тариф на електроенергію залишається відчутною статтею сімейного бюджету, особливо у квартирах і будинках із бойлером, електричною плитою, теплою підлогою чи іншою потужною технікою. Водночас частину витрат можна скоротити без зменшення самого споживання — перенісши його на ніч.

Станом на вересень 2026 року фіксована ціна електроенергії для більшості побутових споживачів становить 4,32 грн за кВт/год. Уряд подовжив її дію до 31 жовтня 2026 року.

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Для власників двозонних лічильників діє інший принцип розрахунку: від 23:00 до 07:00 до фіксованої ціни застосовується коефіцієнт 0,5. Тобто за електроенергію, використану в цей час, споживач фактично платить удвічі менше — 2,16 грн за кВт/год за чинної базової ціни 4,32 грн.

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Як працює лічильник «день-ніч»

Звичайний лічильник рахує всю використану електроенергію однаково незалежно від часу доби. Двозонний прилад веде облік окремо за двома часовими зонами.

Від 07:00 до 23:00 електроенергія оплачується за повною фіксованою ціною, а від 23:00 до 07:00 — із коефіцієнтом 0,5.

Саме тому найбільшу користь від такого обліку отримують домогосподарства, в яких значну частину енергомістких процесів можна перенести на ніч.

Наприклад, після 23:00 можна вмикати бойлер, пральну або посудомийну машину, заряджати акумулятори, портативні електростанції та інші пристрої. Частина сучасної побутової техніки має функцію відкладеного старту, тому для цього навіть не потрібно чекати до ночі.

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Економія є і без зміни звичок: холодильник, роутер та інша техніка, яка працює цілодобово, автоматично споживатиме частину електроенергії за нічною ціною.

Скільки можна заощадити

Розмір економії залежить не стільки від загального споживання, скільки від того, яка його частка припадає на період від 23:00 до 07:00.

Розглянемо простий приклад.

Якщо родина використовує 300 кВт/год на місяць і весь обсяг оплачується за ставкою 4,32 грн, рахунок становитиме:

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300 × 4,32 = 1296 грн.

Припустимо, після встановлення двозонного лічильника 40% споживання — 120 кВт/год — припадає на ніч, а решта 180 кВт/год — на день.

Тоді розрахунок буде таким:

180 × 4,32 + 120 × 2,16 = 1036,80 грн.

Економія — приблизно 259 грн на місяць, або понад 3100 грн на рік, якщо структура споживання не змінюється.

Якщо ж уночі використовується половина всієї електроенергії, за такого самого споживання економія становитиме вже 324 грн на місяць.

Водночас це лише розрахункові приклади: фактична сума залежатиме від споживання конкретного домогосподарства.

Кому лічильник «день-ніч» найбільш вигідний

Чим більше електроенергії родина використовує вночі, тим швидше можуть повернутися витрати на встановлення двозонного обліку.

Особливо варто прорахувати такий варіант власникам:

бойлерів та електричних водонагрівачів;

електромобілів;

електричного опалення;

теплої підлоги;

пральних і посудомийних машин із таймером;

домашніх акумуляторних систем та зарядних станцій.

Наприклад, заряджання електромобіля або домашнього накопичувача енергії після 23:00 може суттєво збільшити частку нічного споживання.

Якщо ж людина споживає мало електроенергії та майже всі потужні прилади використовує вдень, економія буде значно скромнішою.

Скільки коштує встановити лічильник «день-ніч» 2026 року

Єдиної для всієї України ціни на сам лічильник та його встановлення немає. Вартість залежить від моделі приладу, типу підключення, оператора системи розподілу та переліку необхідних робіт.

Для орієнтиру, у ДТЕК «Київські електромережі» комплексна послуга з однофазним лічильником GAMA без автоматичної передачі даних 2026 року коштує 3999 грн із ПДВ, а з трифазним — 6999 грн. Варіанти з автоматичною передачею показань коштують дорожче.

До комплексної послуги входять прилад, монтаж, налаштування та параметризація.

Однак ці ціни не слід автоматично переносити на всю Україну. Перед замовленням потрібно перевірити умови саме у свого оператора системи розподілу.

Чи можна отримати двозонний лічильник безкоштовно

У деяких випадках — так.

Оператори систем розподілу поступово замінюють старі прилади обліку відповідно до затверджених програм. Тому будинок або конкретна адреса можуть потрапити до плану безкоштовної заміни.

Наприклад, ДТЕК «Київські електромережі» дозволяє перевірити, чи включена конкретна адреса до інвестиційної програми на 2026 рік.

Тому перед тим, як купувати прилад власним коштом, доцільно звернутися до свого оператора системи розподілу та уточнити, чи не передбачена планова заміна лічильника.

А що з тризонним лічильником

В Україні передбачений і тризонний облік. У такому разі нічна електроенергія ще дешевша: від 23:00 до 07:00 застосовується коефіцієнт 0,4.

Але є важливий нюанс.

У години максимального навантаження — від 08:00 до 11:00 та від 20:00 до 22:00 — застосовується коефіцієнт 1,5. Тобто електроенергія в ці години, навпаки, обходиться дорожче.

В інші години діє коефіцієнт 1.

Через це тризонний облік підходить не всім. Якщо основне споживання припадає саме на ранковий і вечірній піки, потенційна вигода від дешевої ночі може зменшитися.

Як перейти на тариф «день-ніч»

Насамперед потрібно з’ясувати, який прилад обліку вже встановлений. Якщо лічильник підтримує багатозонний облік, у деяких випадках достатньо його правильно запрограмувати.

Якщо старий прилад такої можливості не має, знадобиться його заміна.

Заявку слід подавати своєму оператору системи розподілу. Самостійно втручатися в роботу лічильника, знімати пломби або замінювати прилад не варто: облік має бути належним чином налаштований та оформлений оператором.

Після переходу на двозонний облік показники «день» і «ніч» враховуються окремо.

Чи варто встановлювати лічильник «день-ніч»

Найпростіший спосіб це визначити — подивитися на власний рахунок за електроенергію та оцінити, скільки кіловат-годин реально можна перенести на період після 23:00.

За нинішньої ціни кожна кіловат-година, перенесена з денного на нічний період при двозонному обліку, дає 2,16 грн економії.

Наприклад, якщо вночі споживати 100 кВт/год на місяць, економія становитиме близько 216 грн, 150 кВт/год — 324 грн, а 200 кВт/год — 432 грн на місяць.

Саме цей показник можна порівняти з вартістю встановлення і приблизно визначити строк окупності.

Важливо також стежити за змінами тарифів. Чинну фіксовану ціну 4,32 грн за кВт/год уряд наразі гарантує до 31 жовтня 2026 року, тому після цієї дати умови варто перевірити повторно.

FAQ

З котрої години діє нічний тариф на електроенергію?

При двозонному обліку нічний період триває від 23:00 до 07:00. У цей час застосовується коефіцієнт 0,5 до фіксованої ціни. За тарифу 4,32 грн за кВт/год це відповідає 2,16 грн за кВт/год.

Скільки коштує встановити лічильник «день-ніч»?

Ціна залежить від оператора системи розподілу, типу мережі та моделі лічильника. Для прикладу, у ДТЕК «Київські електромережі» комплексна послуга з однофазним лічильником без автоматичної передачі даних коштує 3999 грн, а з трифазним — 6999 грн. У інших операторів умови та вартість можуть відрізнятися.

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