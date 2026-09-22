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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
2 хв

Квашена капуста буде ароматною, хрумкою та соковитою: під час соління додайте цей продукт

Цей інгредієнт надасть капусті приємної кислинки й аромату, а правильна кількість солі, щільне утрамбовування й відповідна температура допоможуть зберегти її соковитою та хрумкою.

Автор публікації
Фото автора: Вікторія Басанець Вікторія Басанець
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Як приготувати смачну квашену капусту

Як приготувати смачну квашену капусту / © Фото з відкритих джерел

Квашена капуста — одна з найпопулярніших домашніх заготовок на осінь і зиму. Але іноді замість соковитого та хрумкого закушування після ферментації виходить м’яка капуста з невиразним смаком. Виправити це можна не лише правильним співвідношенням солі, а й додатковим інгредієнтом. Досвідчені господині додають до капусти журавлину. Кислуваті ягоди роблять смак виразнішим, надають приємного аромату та чудово поєднуються з природною кислинкою ферментованої капусти.

Навіщо додавати журавлину до квашеної капусти

Журавлина містить органічні кислоти та має виражений кислуватий смак, тому навіть невелика кількість ягід змінює звичну заготовку.

На 2 кг нашаткованої капусти достатньо приблизно 100 г свіжої журавлини. За бажанням можна додати одну-дві морквини — вона дасть легку солодкість і зробить капусту яскравішою.

Капусту потрібно нашаткувати не надто тонкою соломкою, додати сіль і добре перем’яти руками, щоб овоч пустив сік. Потім обережно перемішати з морквою та журавлиною й щільно утрамбувати в чистій ємності.

Головний секрет хрусткості — не тільки добавка

Навіть журавлина не врятує капусту, якщо порушити технологію ферментації. Один із найважливіших моментів — правильна кількість солі. Для квашення підходить концентрація приблизно 1,5–2,5% солі від маси капусти, а точне зважування допомагає отримати стабільний результат.

Тому для 2 кг капусти можна взяти близько 40 г солі. Після перемішування овочі потрібно щільно утрамбувати, щоб вони вкрилися власним соком. Капуста має залишатися під розсолом протягом усього процесу ферментації — це важливо і для якості, і для запобігання псуванню.

Для кращого результату під час ферментації не варто тримати капусту в надто теплому місці: висока температура може зробити її м’якою. Після завершення активного бродіння капусту переносять у прохолодне місце.

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