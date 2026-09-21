Чи може кішка самостійно знайти дорогу додому, якщо вона загубилася: остаточна відповідь експертів

Як знайти загублену кішку / © www.freepik.com/free-photo

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Кішки мають добре розвинену просторову орієнтацію та здатні запам’ятовувати територію, запахи й маршрути. Відомі випадки, коли тварини самостійно поверталися до попереднього місця проживання навіть після переїзду. Ветеринарні фахівці пояснюють це територіальною поведінкою: для кішки знайомий будинок і навколишня територія є важливим орієнтиром. Однак це не означає, що загублена кішка обов’язково знайде дорогу додому. Особливо складно це може бути для тварини, яка ніколи не виходила на вулицю. Вона може злякатися незнайомого середовища, сховатися поблизу місця втечі й не наважуватися пересуватися відкритою територією.

Чи повертаються кішки самостійно

Так, найбільше шансів у тварини, яка добре знає територію та регулярно гуляє на вулиці. Знайомі запахи, будинки, паркани, дороги та інші особливості місцевості можуть допомагати їй орієнтуватися.

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Але чекати, що кішка сама повернеться — неправильна стратегія. За даними експертів, більшість загублених кішок знаходять досить близько від місця, де вони зникли. Фахівці радять насамперед перевіряти територію в радіусі приблизно п’яти будинків. Багато тварин ховаються під ґанками, у гаражах, сараях, підвалах та інших тихих місцях.

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Чому кішка може не прийти додому, навіть якщо він поруч

Перелякана тварина поводиться зовсім не так, як удома. Вона може сидіти в укритті та не відгукуватися на голос господаря. Саме тому пошуки потрібно починати безпосередньо біля місця зникнення.

Попросіть сусідів перевірити гаражі, сараї, підвали, господарські приміщення, простір під автомобілями та інші місця, де кішка могла сховатися. Також рекомендовано залишати біля місця, де тварину востаннє бачили, воду та їжу й за можливості використовувати камеру з датчиком руху, щоб встановити, чи приходить вона вночі.

Якщо кішка не повернулася протягом першої доби, пошуки припиняти не варто. Загублених кішок знаходять навіть через тижні або місяці після зникнення.

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