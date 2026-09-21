Яке опале листя не можна використовувати для компосту, мульчування чи утеплення рослин і чому

Яке листя не можна класти в компост / © unsplash.com

Реклама

Восени опале листя стає цінним органічним матеріалом: його можна додавати до компосту, використовувати як мульчу або вкривати ним багаторічні рослини. Але брати для цього все листя поспіль не варто. Частина його може містити збудників хвороб, яйця шкідників або хімічні речовини, які здатні нашкодити саду.

Листя з плямами, нальотом і ознаками хвороб

Найперше правило — не класти в компост листя з явними ознаками грибкових та інших захворювань. Якщо на ньому багато чорних, коричневих або жовтих плям, є білий наліт, деформації чи передчасне всихання, його краще прибрати з ділянки.

Реклама

Причина проста: звичайна домашня компостна купа не завжди нагрівається настільки, щоб знищити патогени. Якщо заражене листя просто перегниватиме, збудники можуть зберегтися й разом із готовим компостом повернутися на грядки. Особливо небезпечно використовувати такий матеріал повторно біля тих самих культур.

Реклама

Листя з великою кількістю шкідників

Не варто використовувати для мульчі чи компосту листя, на якому помітні колонії комах, павутиння, яйцекладки або інші характерні сліди ураження. Такий матеріал краще прибрати з саду, особливо якщо шкідники масово атакували рослину протягом сезону.

Це стосується й листя, яке залишилося під сильно ураженими деревами та кущами: його не варто розкладати біля здорових рослин як зимове укриття.

Листя після оброблення стійкими гербіцидами

Обережність потрібна з листям рослин, які обробляли гербіцидами, особливо якщо невідомо, який саме препарат використовували. Деякі діючі речовини можуть зберігатися під час компостування та потрапити у готовий компост. Такі залишки здатні пошкоджувати чутливі городні та декоративні культури.

Тому листя з ділянок, де застосовували невідомі або довготривалі гербіциди, краще не використовувати для власного компосту.

Реклама

Особливо обережно — з листям чорного горіха

Листя чорного горіха містить юглон — речовину, яка може пригнічувати зростання деяких рослин. Тому свіже листя чорного горіха не рекомендують використовувати як мульчу, особливо біля чутливих культур.

Водночас його не потрібно автоматично вважати непридатним для компосту. За даними науковців, листя чорного горіха можна компостувати; для безпечнішого використання рекомендують дати йому повністю перегнити щонайменше близько шести місяців.

Новини партнерів

Новини партнерів