Какие опавшие листья нельзя использовать для компоста, мульчирования или утепления растений и почему

Какие листья нельзя класть в компост / © unsplash.com

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Осенью опавшие листья становятся ценным органическим материалом: их можно добавлять в компост, использовать как мульчу или укрывать им многолетние растения. Но брать для этого все листья подряд не стоит. Часть их может содержать возбудителей болезней, яйца вредителей или химические вещества, способные навредить саду.

Листья с пятнами, налетом и признаками болезней

Первое правило — не класть в компост листья с явными признаками грибковых и других заболеваний. Если на них много черных, коричневых или желтых пятен, есть белый налет, деформация или преждевременное усыхание, их лучше убрать с участка.

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Причина простая: обычная домашняя компостная куча не всегда нагревается настолько, чтобы уничтожить патогены. Если зараженные листья будут просто перегнивать, возбудители могут сохраниться и вместе с готовым компостом вернуться на грядки. Особенно опасно использовать такой материал повторно на территории тех же культур.

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Листья с большим количеством вредителей

Не следует использовать для мульчи или компоста листья, на которых заметны колонии насекомых, паутина, яйцекладки или другие характерные следы поражения. Такой материал лучше убрать из сада, особенно если вредители массово атаковали растение в течение сезона.

Это касается и листьев, которые остались под сильно пораженными деревьями и кустарниками: их не стоит раскладывать у здоровых растений как зимнее укрытие.

Листья после обработки стойкими гербицидами

Осторожность нужна с листьями растений, которые обрабатывали гербицидами, особенно если неизвестно, какой препарат использовали. Некоторые действующие вещества могут храниться при компостировании и попасть в готовый компост. Такие остатки способны повреждать чувствительные огородные и декоративные культуры.

Поэтому листья из участков, где применяли неизвестные или долговременные гербициды, лучше не использовать для собственного компоста.

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Особенно осторожно — с листьями черного ореха

Листья черного ореха содержат юглон — вещество, которое может подавлять рост некоторых растений. Поэтому свежие листья черного ореха не рекомендуют использовать как мульчу, особенно у чувствительных культур.

В то же время, их не нужно автоматически считать непригодными для компоста. По данным ученых, листья черного ореха можно компостировать; для более безопасного использования рекомендуют дать им полностью перегнить не менее шести месяцев.

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