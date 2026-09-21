Жена Виктора Януковича могла умереть в РФ: ее номер не работает с июня

Людмила Янукович / © Getty Images

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Журналисты обнаружили данные, которые могут свидетельствовать о смерти бывшей официальной супруги экс-президента Украины Виктора Януковича Людмилы Янукович.

Об этом сообщает «Телевидение Торонто».

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Информация о возможной смерти Людмилы Янукович, жены бывшего президента Украины Виктора Януковича, начала распространяться после того, как внимание привлек статус ее телефонного номера.

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Журналисты обнаружили номер телефона, который Людмила Янукович использовала для входа на российский портал «Госуслуги». С 19 июня 2026 года этот номер в соответствующем реестре указан как принадлежащий умершему лицу.

«Мы нашли телефон, который Людмила Янукович использовала на портале „Госуслуги“. С 19 июня 2026 года он указан как номер умершего человека. Поэтому, возможно, ее уже нет», — говорится в материале «Телевидение Торонто».

В то же время, журналисты подчеркивают, что других подтверждений смерти Людмилы Янукович им пока найти не удалось.

Версия о возможной смерти может рассматриваться только как одна из возможных, но недоказанных причин. Она не должна заменять собой проверку фактов.

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Людмила Янукович долгое время ведет непубличный образ жизни. После побега Виктора Януковича из Украины в 2014 году она осталась за пределами страны и почти не появлялась в информационном пространстве.

Известно также, что в 2017 году Людмила и Виктор Янукович официально расстались после 45 лет брака.

Виктор и Людмила Януковичи / © Таблоид

Больше всего украинцам она запомнилась своим выступлением во время Оранжевой революции 2004 года, когда упоминала о «наколотых апельсинах» и «американских валенках».

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