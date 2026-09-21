"Ты прошел сквозь огонь": Синди Кроуфорд трогательно обратилась к сыну за два месяца до его смерти

Пресли Гербер, Кайя Гербер, Синди Кроуфорд и Ренд Гербер / © Getty Images

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Сын известной супер-модели Синди Кроуфорд Пресли Гербер умер в 27 лет. За несколько месяцев до трагедии мать публично поздравляла его с днем рождения и признавалась в гордости сыном, который боролся со сложными жизненными испытаниями.

Об этом свидетельствует сообщение в Instagram.

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Пресли находился в реабилитационном центре Лос-Анджелеса. До момента трагедии семья публично поддерживала мужчину, в том числе оставляя комментарии под его публикациями в соцсетях. Там Пресли откровенно говорил о личных трудностях, с которыми сталкивался.

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За два месяца до смерти сына Кроуфорд также посвятила ему публикацию по случаю дня рождения. Так, модель 2 июля обнародовала в Instagram две фотографии. На первом фото Кроуфорд позирует с маленьким Пресли — мальчик лежит у нее на груди. На втором снимке они уже взрослее и вместе позируют в ярких солнцезащитных очках.

«С днем рождения, @presleygerber! Я так горжусь мужчиной, которым ты стал, но всегда буду видеть в тебе своего маленького мальчика! Люблю тебя», — говорится в сообщении к фото.

Сообщение Синди Кроуфорд по случаю дня рождения Пресли Гербера / © Instagram Синди Кроуфорд

Сообщение Синди Кроуфорд по случаю дня рождения Пресли Гербера / © Instagram Синди Кроуфорд

После известия о смерти Пресли один из пользователей оставил под этой публикацией комментарий: «Мое сердце сейчас такое тяжелое из-за этой семьи. Мне очень жаль».

Кроуфорд, ее дочь Кая и супруг Рэнди Гербер также неоднократно демонстрировали поддержку Пресли в комментариях под его публикациями. В частности, пять месяцев назад родные отреагировали на одно из его сообщений, в котором мужчина рассказывал о попытках «найти путь назад к себе».

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Пресли Гербер боролся с зависимостью от психоактивных веществ

26 марта Пресли опубликовал в Instagram видео, на котором стоял в саду. Сообщение было подписано словами «до приема высокой дозы ибогаина».

«Высокая доза ибогаина — это максимальная, медицински безопасная макродоза чистого ибогаина гидрохлорида (HCl), которую вводят пациенту. Цель состоит в том, чтобы полностью "затопить" и насытить определенные рецепторные участки центральной нервной системы — прежде всего NMDA-рецепторы и каппа-опиоидные рецепторы», — пояснили в Ibogaine Clinic.

По данным клиники, этот процесс призван «перезагрузить и физически вытеснить синтетические наркотики (такие как фентанил, субоксон или метадон), захватившие систему вознаграждения вашего мозга», в надежде «полностью заблокировать физическую агонию острой наркотической абстиненции».

В то же время специалисты клиники подчеркнули: «Поскольку высокая доза чрезвычайно мощная, она создает временную значительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и печень. Во время процедуры пациенты ощущают атаксию (неспособность ходить) и значительное замедление времени электрического обновления сердца (удлинение интервала QTc)».

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Рассказ Пресли Гербера о его состоянии

В своей публикации Пресли также рассказал о моменте, когда было сделано видео. По его словам, тогда он находился в спокойном состоянии, накануне того, как все изменилось.

«Я был совершенно напуган и знал, что снова буду напуган, если когда-нибудь придется столкнуться с чем-то подобным (помогает не попадать в ситуации, приводящие тебя сюда, но иногда такая жизнь). Моими мантрами были "люби себя" и "пусть это будет в последний раз" по этой причине. Отказаться от контроля было нелегко, но я поверил, что есть нечто большее, чем я, что направляет меня. Я знал, почему я здесь. Я столкнулся с тем, от чего убегал, и где-то посреди всего этого начал находить путь назад к себе… Посмотрим…», — писал Пресли.

Он также добавил: «Молюсь, чтобы это был последний раз, когда мне приходится возвращаться. В следующий раз я хотел бы сделать другой выбор. И, конечно, нельзя забывать о невероятной заботливой, доброй и профессиональной команде, действительно знающей свое дело. Это очень помогает, ха-ха. И я нашел там несколько крутых друзей».

Поддержку брату выразила и Кая. Она написала: «Это мой брат, и я им, черт возьми, так горжусь».

Синди также отреагировала на сообщение сына: «Ты воин! Ты прошел сквозь огонь, чтобы найти себя! Я так горжусь тобой!».

«Я так горжусь тобой и твоим мужеством. Столкнуться с тем, что сложно, требует настоящей силы, и видеть, как ты находишь путь назад к себе — это для меня все. Я так сильно тебя люблю», — написал Рэнди.

Напомним, сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер умер 20 сентября в реабилитационном заведении, что подтвердили в офисе медицинского эксперта округа Лос-Анджелес и семья. Причина смерти пока не обнародована, вскрытие еще продолжается, а семья попросила о конфиденциальности. Пресли работал моделью с такими брендами как Moschino, Dolce & Gabbana и Calvin Klein. Он публично рассказывал о своих проблемах с психическим здоровьем и употреблении психоактивных веществ.

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