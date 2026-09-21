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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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303
Время на прочтение
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В Украину пришли грозы и прохлада: какие регионы накроет непогода

Рабочая неделя в Украине начнется с похолодания и осадков.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Погода испортится

Погода испортится / © unsplash.com

Сегодня, 21 сентября, в Украине ожидается облачность с прояснениями, дождями, местами грозы и порывы ветра до 20 м/с.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Ночью ожидается дождь в западных, Винницкой и Житомирской областях. Днем дожди — на большинство территории страны, за исключением крайнего востока.

На Закарпатье, а также в большинстве южных и центральных областей возможны грозы.

Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный, скоростью 7-12 м/с. В западных областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет 10-15°C. На юге страны ночью столбик термометра может подняться до 18°C. Днем в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях — 14-19°C. На остальной территории страны днем температура будет колебаться от 21 до 26°C.

Погода в Киеве и области

В Киеве температура ночью +10…+11°, днем до +17 градусов, сильный дождь ожидается вечером.

В Киевской области температура ночью до +9 градусов, днем около 16 градусов тепла, кратковременные осадки.

Напомним, синоптики предупреждали, что на смену солнечному сентябрьскому теплу в Украину следует глубокий атлантический циклон, который кардинально изменит синоптическую ситуацию во всех областях.

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