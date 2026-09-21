Как работают так называемые «офисы»

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Как работают эти так называемые офисы — их сотрудники не рассказывают даже самым близким друзьям и родственникам.

А корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак пообщался с бывшим работником такой конторы анонимно и расскажет шокирующие подробности.

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Плохо работаешь — отжимайся. Или плати штраф. Вряд ли вы сталкивались с таким в ваших офисах, а вот в тех же офисах, то есть в мошеннических колцентрах, такие методы воспитания дисциплины — конечно.

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Максимально закрытая и максимально незаконная империя. Десятки, если не сотни тысяч операторов, обзванивающих людей и разводящих их на деньги. Псевдоинвестиции, криптоинвестиции, криптообмены. Ну и ничтожная их часть, это, наверное, родственники в опасности.

«Я работал в 2025 году, четыре месяца и это было для меня просто адом», — рассказывает парень.

Как работают так называемые «офисы»

С одним парнем, работавшим в таком офисе в Киеве, я знаком лично. Он отказался от интервью, потому что боится за свою безопасность. Но кое-что пересказал в переписке. Итак — все происходящее в подобных конторах — полная тайна.

«Мы звонили, представлялись, что мы типа из коммунальной компании, и что надо поменять договор, потому что тот просрочился», — рассказывает парень.

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Мой собеседник — шел устраиваться на работу барменом. Вместо этого ему сразу сказали — он будет работать офис-менеджером:

«В принципе брали всех, главное общаться на русском».

Итак, как уверяет парень, работали с россиянами и русскоязычными иностранцами — из Казахстана, Беларуси, стран ЕС.

«Украинцев не обманывали», — говорит он.

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Внутри офисов — культ денег. Точнее — долларов, наличных.

«Каждый раз, когда заходили деньги, били в барабан металлический, типа… и все хлопали. У меня моя напарница зарабатывала 2-3 тысячи в месяц. ЗУ всем платят в долларах. Я не знаю, где их брали, но выдавали всем наличными», — говорит он.

На второй месяц работы наш собеседник уже получал 2700 долларов. Впрочем, через несколько месяцев — заработки прекратились, но увольняться ему не позволяли. Когда он просто перестал выходить на работу, ему начали писать угрозы. Под квартиру приходили молодые люди в спортивном. И только через месяц от него отстали.

Как работают так называемые «офисы»

А это уже история жертвы подобной мошеннической схемы. Этот случай подтверждает — мошенники работают не только по россиянам. Бабушке Анастасии, которая живет на Сумщине, позвонили по телефону неизвестные и заявили, что ее дочь попала в беду.

«Этот голос рассказал историю, что он сбил какого-то человека, человек лежит в реанимации, надо срочно передать деньги, чтобы спасти этого человека, потому что его осудят и так далее», — говорит Анастасия Бондаренко.

Людмила Васильевна начала подозревать, что ее обманули, только когда отдала деньги. Вернуть их так и не удалось. И вернемся к Филиппу. Он говорит: в его «офисе» работало до полутысячи человек. А таких контор только по Киеву — десятки и, понятно, что они работают под прикрытием.

«Каждый месяц отдают 30 процентов на крышу, чтобы не забегали облавы. За все время было всего 2 раза как залетали полицейские, и каждый раз их просто отпускают, говорили что это типа из-за того, что не вовремя заплатили за крышу. Все тимлидеры говорили, что из-за того, что офис помогает на ВСУ, их не трогают», — делится парень.

То, что такие офисы, скорее всего, имеют прикрытие, а значит, и нелегальный заработок — на самом высоком государственном уровне, страна узнала расследование «Карфаген». Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревает в крыше офисов работника Офиса генпрокурора Сергея Крапива. Сейчас он находится в СИЗО. А вот Верховная Рада приняла закон, наконец наделяющий правоохранителей инструментами — как бороться с колцентрами. Закон впервые вводит это явление в юридическую плоскость.

«На сегодняшний день мы уже имеем определенные идентификаторы, которые мы сейчас уже прорабатываем в соответствии с новым законодательством. Подбор помещения и настройка связи и так далее, и базы данных там. То есть мы уже на этом этапе, наверное, сможем привлекать лиц к уголовной ответственности еще до наступления преступных последствий», — говорят в полиции.

Отныне даже участие в таких мошеннических колцентрах грозит тюрьмой. 5-10 лет за решеткой — для исполнителей и — 10-15 лет для организаторов схем. Напрячься следует и так называемым покровителям мошеннических империй.

Как работают так называемые «офисы»

«Такая работа ведется каждый день, и каждый день мы привлекаем к ответственности мошенников и направляем их в суд», — говорят в полиции.

Гражданам в киберполиции еще раз напоминают — не нужно доверять звонкам из неизвестных номеров, не нужно сообщать банковские данные чужим людям, а в случае возможной опасности для родных сделать очевидное.

Еще раз переспросить своего близкого товарища, как у тебя дела, или у матери или отца, которым давно не звонил спросить, все ли хорошо.

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