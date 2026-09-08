Типовые схемы мошенников: как колцентры выманивают доступ к банковским счетам украинцев

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Мошеннические колцентры все чаще пытаются получить доступ к онлайн-банкингу или государственным сервисам украинцев. Для этого злоумышленники звонят гражданам под видом работников банков и придумывают истории о якобы подозрительных операциях или блокировке карты.

Об этом рассказал эксперт по комплексной безопасности Руслан Болгов в эфире «КИЕВ24».

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По его словам, мошенники во время разговора пытаются выманить данные, позволяющие получить доступ к финансовым или государственным сервисам.

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Колцентрам уже запрещено просить код или пароль, триггерные слова, поскольку люди уже знают, что нельзя сообщать эту информацию. Их заменяют определенным аналогом», — пояснил эксперт.

В то же время, злоумышленники совершенствуют и внешнюю подачу своих схем. По словам Болгова, некоторые мошеннические офисы используют видеосвязь, соответствующий фон и атрибутику, чтобы создать у собеседника впечатление, что он общается с настоящим представителем учреждения или компании.

Украинцев в очередной раз призывают не сообщать по телефону посторонним лицам данные для входа в банковские аккаунты и государственные сервисы, даже если собеседник представляется работником банка или другого учреждения.

Как мы писали, в Луцке правоохранители разоблачили мошеннический колцентр , работники которого выманивали деньги у граждан. Злоумышленники звонили по телефону людям и под разными предлогами пытались завладеть их средствами. В ходе обысков правоохранители обнаружили технику и другие доказательства, которые могут свидетельствовать о деятельности незаконного колцентра. Правоохранители устанавливают всех причастных к схеме и пострадавших.

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