Куда девать гнилые яблоки

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Осенью под яблонями нередко образуется настоящий ковер из падалицы. Часть плодов еще вполне пригодна для использования, а некоторые уже начинают гнить, покрываться пятнами и плесенью. Оставлять такую падалицу прямо под деревом — не самая лучшая идея. Опавшие плоды могут стать местом зимовки некоторых вредителей и источником инфекции. Поэтому садоводы советуют регулярно убирать их с земли. Но это не значит, что все яблоки нужно просто выбрасывать. Есть несколько способов использовать их на огороде и кухне.

Положить в компост — но не всю падалицу

Здоровые или просто поврежденные падением яблок можно отправить в компост. Их лучше измельчить, а затем чередовать с сухими листьями, травой, соломой и другой органикой.

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Не стоит засыпать компостную кучу самими яблоками: большое количество сочных плодов быстро уплотняется и создает избыток влаги.

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А вот яблоки с явными признаками инфекций лучше не добавлять в обычный домашний компост, особенно если готовый компост планируете использовать под плодовыми деревьями. Домашняя компостная куча не всегда нагревается достаточно, чтобы уничтожить всех возбудителей болезней.

Закопать на будущей грядке

Если у яблок нет признаков болезни, их можно использовать как органическую массу. Плоды измельчают и закладывают в грунт не непосредственно у ствола дерева, а на месте будущей грядки.

Яблоки нужно хорошо прикрыть землей, чтобы они не оставались на поверхности и не привлекали насекомых. При разложении органика постепенно возвращает в почву часть питательных веществ.

Использовать здоровую падалицу для кухонных заготовок

Не каждое опавшее яблоко является гнилым. Если плод просто упал с дерева, остался невредимым и не имеет плесени, больших повреждений или признаков болезни, его можно перебрать и использовать для еды.

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Из таких яблок готовят компоты, пюре, начинку для пирогов или другие домашние блюда.

Но долго лежавшие на земле плоды сильно повреждены, подгнили или имеют плесень, для домашних заготовок лучше не использовать. Падалица контактирует с почвой и может иметь дополнительное микробное загрязнение.

Вывезти с участка

Если яблоки покрыты плесенью или имеют характерные пятна гнили, самый безопасный вариант — собрать их и вынести из сада.

Особенно это важно, если на плодах видны признаки грибкового заболевания или повреждены вредителями. Так вы не оставляете потенциальный источник инфекции непосредственно под яблоней.

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