София Ротару эмоционально прокомментировала ужасный обстрел Киева

София Ротару

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Певица София Ротару эмоционально прокомментировала ужасный массированный обстрел Киева.

В ночь на 8 сентября российские оккупанты в очередной раз атаковали столицу. Захватчики обстреливали Киев дронами и ракетами. К сожалению, попаданий не удалось избежать. В пяти районах столицы на фоне обстрела возникли пожары и разрушения.

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Украинские знаменитости отреагировали на очередное циничное преступление России. Певица София Ротару тоже не стала исключением. Исполнительница опубликовала фото, на котором позади Андреевской церкви, что расположена в Шевченковском районе Киева, виднеется столб черного дыма.

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Артистка эмоционально прокомментировала обстрел. Певица лаконично отметила, что после таких ужасных ночей остается только боль.

«Боль…», — коротко прокомментировала артистка и добавила к посту смайлик в виде разбитого сердца.

Пост Софии Ротару / © instagram.com/sofiarotaru.official

Отметим, София Ротару с самого начала полномасштабной войны избегает публичности. Правда, артистка выходит на связь, поздравляя украинцев с важными праздниками, а также реагирует на обстрелы Россией Украины.

Напомним, другие украинские звезды тоже не молчали об атаке РФ. Актриса Ольга Сумская, гимнастка Лилия Подкопаева и другие отреагировали на обстрел Киева.

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