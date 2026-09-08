Россия ударила по электричкам в одной из областей: есть пострадавшие

Электричка.

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Днем 8 сентября армия РФ атаковала пригородные поезда и гражданский транспорт в Сумской области. Есть пострадавшие местные жители.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

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«Враг также продолжил избивать по железнодорожной инфраструктуре. Еще два удара — по пригородным поездам. Есть пострадавшие, по меньшей мере, восемь человек», — подчеркнул чиновник.

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Кроме того, россияне нанесли удар по гражданскому автомобилю. По словам Григорова, пожилая женщина. получила очень тяжелые травмы и погибла на месте. Кроме того, два человека получили травмы.

Атка на железную дорогу 8 сентября — что известно

Утром «Шахеды» нанесли два прицельных удара по поезду Киев—Сумы. Атака произошла уже на подъезде в областной центр. Пассажиры, поездная и локомотивная бригада были эвакуированы. Прошло без жертв.

Впоследствии россияне атаковали поезд Днепр-Запорожье. Его удалось заранее остановить и эвакуировать пассажиров. В результате удара загорелся вагон электропоезда. Погиб работник железной дороги.

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