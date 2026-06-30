Россия посреди дня сбросила бомбы прямо на гражданских: много раненых, первые детали

Фото иллюстрированное / © Виталий Бунечко / Facebook

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Россия 30 июня нанесла четыре удара управляемыми авиабомбами по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской общине. По предварительным данным, 11 человек получили ранение.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

«Управляемыми авиабомбами враг сегодня ударил по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской общине. Зафиксировано четыре удара», — сообщил глава ОВА.

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По предварительной информации, в результате атаки госпитализировали 11 человек.

Один человек находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

Григоров добавил, что две женщины и 9 мужчин госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

«Из-под завалов удалось спасти женщину», — сообщил Григоров.

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В настоящее время идет ликвидация последствий российской атаки. Окончательные масштабы разрушений и информация о возможных других пострадавших уточняются.

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Напомним, 30 июня российская армия атаковала Запорожье беспилотниками. В результате удара повреждено здание, возник ликвидированный пожар. Также повреждено двухэтажное здание и пять автомобилей. Пострадали четыре человека: 48-летняя женщина и мужчины 51, 54 и 67 лет. Их жизни ничего не угрожает.

Также в течение суток российская армия несколько раз атаковала Полтавскую область. В Кременчугском районе враг с помощью БпЛА ударил по территории учебного заведения, повреждено здание. В Миргородском районе БПЛА упал на открытую территорию, возник пожар сухой растительности, поврежден электросопротивление. Также БпЛА попал по промышленному предприятию. Потерпевших нет.

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