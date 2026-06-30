Принцесса Габриэлла и принц Жак / © Getty Images

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Вместе семья посетила открытие специальной зоны для отдыха под названием «Монако» в парке «Европа» в немецком городе Руст.

11-летние принцесса Габриэлла и ее брат-близнец принц Жак присутствовали на мероприятии вместе с родителями и своей тетей — принцессой Стефанией.

Княжеская семья Монако / © Getty Images

Принцесса Габриэлла надела красное платье с кружевной отделкой без рукавов и сочетала наряд с золотыми босоножками на плоской подошве. Принцесса распустила волосы и надела золотую цепочку с крестиком на шею. Ее брат принц Жак был одет в белую рубашку, синий пиджак и джинсы. Его лук хорошо сочетался с луком его отца князя Альбера II.

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Принцесса Габриэлла и принц Жак / © Getty Images

Напомним, княгиня Шарлин в этой поездке продемонстрировала эффектный образ в белом платье-рубашке и кожаных туфлях-лодочках коричневого цвета.

Княгиня Шарлин и принцесса Стефания / © Getty Images

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