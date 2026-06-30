Скандал вокруг Игоря Смелянского: у Кабмина есть последний день на решение о руководителе "Укрпочты"

На увольнение Игоря Смелянского остается день / © УНИАН

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Сегодня, 30 июня, истекает пятидневный срок, в течение которого Кабинет Министров Украины должен отстранить Игоря Смелянского от руководства АО «Укрпочта». Причиной тому стало решение Нацбанка о его профессиональной непригодности. На фоне этих событий чиновник начал публиковать перечень своих достижений в должности за 10 лет.

На увольнение Игоря Смелянского с должности руководителя «Укрпочты» остался день

Список своих достижений Смелянский с самого утра публикует у себя в Telegram-канале. По его словам, когда он возглавил предприятие в 2016 году, прогнозы экспертов были неутешительными — оператору предсказывали банкротство уже через 6–8 месяцев. Несмотря на это, государственная компания не только устояла, но и смогла выйти на прибыльность и начать масштабную модернизацию.

К слову, в НБУ «Укрпочту» официально называют убыточной.

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«За десять лет работы в „Укрпочте“ в отношении меня или компании не было ни одного доказанного факта коррупции», — пишет Смелянский.

По опубликованным данным, за время каденции Смелянского финансовые показатели оператора существенно выросли. В частности, годовой доход предприятия увеличился с 4,6 млрд. грн. в 2016 году до 13,1 млрд. грн. по итогам 2025 года.

Параллельно произошел рост средней заработной платы работников — с 2 200 грн до 17 335 грн. Глава компании добавил, что руководству удалось ликвидировать практику принудительной неполной занятости, и теперь весь персонал переведен на полный оклад.

Также в серии публикаций о своих успехах Смелянский перечислил следующее:

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Уплата 3,6 млрд гривен налогов за 2025 год и доставки в самых отдаленных селах.

Инвестирование в восстановление после потери более 430 автомобилей, более 1000 отделений, сортировочных центров и другой инфраструктуры.

Миллионные доходы.

Роботизация отделений.

Достижение доставки на следующий день.

Отправки по всему миру и отличие Rising Star Award.

В общей сложности у Смелянского вышло пять обширных сообщений о своих успехах.

«Я знаю, что сделал и где ошибался. Я совершенно четко, но спокойно отдаю себе отчет, что я точно не самый популярный человек в стране. Но меня брали на эту должность не для того, чтобы я строил политическую карьеру или приобретал народную любовь. Хотя такие комментарии — это, конечно, круто и приятно», — написал Смелянский.

Скандал в «Укрпочте»: почему увольняют Смелянского

Напомним, Национальный банк Украины признал генерального директора АО «Укрпочта» Игоря Смелянского не отвечающим требованиям профессиональной пригодности и обязал компанию отстранить его в течение пяти рабочих дней и назначить нового руководителя через два месяца. Срок истекает сегодня, 30 июня.

Единогласное решение коллегиальных органов НБУ основывается на результатах наблюдательных действий за 2023-2026 годы, в ходе которых были зафиксированы системные нарушения в сферах платежных услуг, финансового мониторинга и управления рисками. По выводам комиссии, должностное лицо не имеет достаточного уровня знаний законодательства и регуляторных требований, что делает невозможным эффективное корпоративное управление компанией.

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В ответ на общественный резонанс регулятор разъяснил, что это решение не связано с идеей создания банка финансовой инклюзии, а сама «Укрпочта» вообще не подавала документы для получения банковской лицензии. НБУ также отметил неудовлетворительное финансовое состояние предприятия, которое остается убыточным: операционный убыток за 2025 год составил более 400 млн грн, а в первом квартале 2026 года убытки зафиксировали снова.

Отдельной проблемой Нацбанк назвал отсутствие у госоператора функционального наблюдательного совета и заявил о готовности опубликовать протокол заседания с согласия Смелянского.

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