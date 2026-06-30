Последствия непогоды во Львове / © Львівська міська рада

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Львовпобил температурный рекорд за полвека. Жара достигла почти 40 градусов на солнце, а в тени — 35. В городе организовали ежечасный полив дорог, особенно улиц с трамвайными путями, чтобы те не деформировались. Также в центральной части установили распылители воды, чтобы горожане и туристы могли охладиться. Однако в больницы уже обращаются пострадавшие с тепловыми ударами.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марички Кужик.

Как жители Львова переживают жару

Центр Львова — площадь Рынок. Здесь установлены два распылителя воды, чтобы люди могли освежиться в условиях аномальной жары. Желающих пройти сквозь искусственный дождь и намокнуть — довольно много.

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Екатерина с собачкой Моникой тоже проходит сквозь холодные брызги. Говорит, что животные тяжело переносят жару, поэтому всегда берет с собой воду для питомца. Но в часы пик на прогулку не выходит без особой необходимости.

Екатерина Стайловская, жительница Львова: «Мне легче, чем Монике, я могу легче адаптироваться, я понимаю потребности тела. Моника очень тяжело это переживает, поэтому утром и вечером стараемся гулять».

Кроме того, в городе установлены бесплатные питьевые фонтанчики. Однако в такую жару Львов почти пуст. На террасах заведений людей нет — почти все столики свободны. Прохожие спасаются лишь с водой в руках и веерами. Людно разве что возле фонтанов. Несмотря на сильный напор воды — ни дети, ни взрослые не упускают возможности полностью промокнуть под громкие крики и шум воды.

В городе массово поливают дороги

Почти каждый час во Львове курсируют специальные водовозы, которые тщательно поливают проезжую часть и инфраструктурные объекты.

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Василий Паливода, заместитель председателя Лычаковской районной администрации: «В первую очередь поливаются магистральные улицы, а также трамвайные пути. Потому что металл рельсов при такой температуре, около 30 градусов, расширяется, и высока вероятность того, что рельсы могут просто выскочить из уломок. И это создаст угрозу для движения общественного транспорта».

От жары до урагана: удар молнии и первые госпитализации

Накануне в городе аномальная жара стремительно сменилась непогодой: мощный ураган срывал крыши, повалил десятки деревьев и повредил линии электропередач. А молния поразила 6-летнюю девочку. Сейчас ребенок находится в больнице. Состояние стабильное, сообщают медики.

Но сразу после грозы, буквально через час-два, жара вновь вернулась в регион. За последние несколько дней в больницы «Первого медоборудования» уже обратились пять пациентов с тепловыми ударами. Им от двадцати до более 80 лет. Основные признаки, которые должны насторожить, говорят медики, — головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение. И, конечно же, потеря сознания.

Непогода во Львове / © Львівська міська рада

Ирина Юрчук, врач-терапевт больницы Святого Пантелеймона Первого медицинского объединения Львова: «Наиболее уязвимыми являются люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, в частности сердечно-сосудистыми. А также молодые люди, которые интенсивно работают в жару, в том числе строители».

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Медики настоятельно рекомендуют по возможности вообще не выходить на улицу в середине дня, много пить чистой воды, носить легкую одежду и головные уборы. Если же вы все-таки почувствовали явные симптомы перегрева — жаропонижающие препараты не помогут, нужно срочно обратиться в больницу.

По прогнозам синоптиков, такая экстремальная жара продержится во Львове ещё несколько дней, а в конце недели уже пойдёт на спад.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 НОВОСТИ 30 июня | ТЕР@КТ в Монако! Рои ДРОНОВ над МОСКВОЙ! 40-градусная ЖАРА

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