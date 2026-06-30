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Рецепт запеченных котлет с грибной и сырной начинкой, который может стать хитом вашего ужина
Достаточно лишь добавить в котлеты ароматную грибную начинку, нежный сыр и запечь всё до золотистой корочки, и привычное блюдо превращается в настоящий кулинарный шедевр.
Мы всё чаще ищем рецепты, в которых сочетаются простые ингредиенты, доступность и тот самый вкус, который дарит ощущение уюта. Именно такой является котлета с начинкой в духовке, рецепт которой был опубликован на странице petrocook, — блюдо, которое выглядит эффектно, но не требует сложных кулинарных навыков.
Ингредиенты
- мясной фарш (свиной, говяжий или смешанный)
- 500 г
- соль
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- перец
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- любимые специи
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- лук
- 1 шт.
- грибы
- 150–200 г
- твердый сыр
- 50–70 г
- панировочные сухари
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- масла
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Приготовление
В большой миске смешайте фарш с солью, перцем и специями.
Хорошо вымесите массу, чтобы она стала однородной, и отставьте на несколько минут.
Тем временем займитесь начинкой. Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета.
Добавьте измельченные грибы, приправьте солью и перцем и готовьте до полного испарения жидкости и готовности грибов.
Для формирования котлеты используйте пищевую пленку. Выложите на неё порцию фарша и мокрыми руками сформируйте лепешку.
В центр положите ложку грибной начинки и посыпьте натертым твёрдым сыром.
Затем аккуратно загните края, сформируйте котлету так, чтобы начинка осталась внутри.
Готовую заготовку обваляйте в панировочных сухарях, именно они обеспечат ту самую аппетитную золотистую корочку после запекания.
Сформированные котлеты выложите на противень и отправьте в разогретую духовку.
Запекайте примерно 30 минут при температуре 180 °C.
За это время мясо останется сочным, сыр внутри расплавится, а панировка приобретёт красивый золотистый цвет. В результате вы получите нежную котлету с насыщенным вкусом.
Подача
Автор рецепта рекомендует подавать такие котлеты с классическим картофельным пюре. Оно прекрасно подчеркивает сочную начинку и делает блюдо по-настоящему домашним.
Если хотите что-то более легкое, можно выбрать свежий овощной салат из сезонных овощей. Хрустящие огурцы, сочные помидоры и зелень придадут свежести и сбалансируют насыщенный вкус мяса и сыра.
Иногда достаточно одного простого ингредиента в привычном блюде, чтобы оно заиграло новыми красками. Котлеты с грибной начинкой и сыром сочетают в себе всё, что мы любим в домашней кухне, а главное — готовятся без лишних хлопот.