Рецепт запеченных котлет с грибной и сырной начинкой, который может стать хитом вашего ужина

Запеченные котлеты с грибной и сырной начинкой tiktok.com/@petrocook

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Мы всё чаще ищем рецепты, в которых сочетаются простые ингредиенты, доступность и тот самый вкус, который дарит ощущение уюта. Именно такой является котлета с начинкой в духовке, рецепт которой был опубликован на странице petrocook, — блюдо, которое выглядит эффектно, но не требует сложных кулинарных навыков.

Запеченные котлеты с грибной и сырной начинкой tiktok.com/@petrocook

Ингредиенты мясной фарш (свиной, говяжий или смешанный) 500 г соль перец любимые специи лук 1 шт. грибы 150–200 г твердый сыр 50–70 г панировочные сухари масла

Запеченные котлеты с грибной и сырной начинкой tiktok.com/@petrocook

Приготовление

В большой миске смешайте фарш с солью, перцем и специями. Хорошо вымесите массу, чтобы она стала однородной, и отставьте на несколько минут. Тем временем займитесь начинкой. Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета. Добавьте измельченные грибы, приправьте солью и перцем и готовьте до полного испарения жидкости и готовности грибов. Для формирования котлеты используйте пищевую пленку. Выложите на неё порцию фарша и мокрыми руками сформируйте лепешку. В центр положите ложку грибной начинки и посыпьте натертым твёрдым сыром. Затем аккуратно загните края, сформируйте котлету так, чтобы начинка осталась внутри. Готовую заготовку обваляйте в панировочных сухарях, именно они обеспечат ту самую аппетитную золотистую корочку после запекания. Сформированные котлеты выложите на противень и отправьте в разогретую духовку. Запекайте примерно 30 минут при температуре 180 °C.

За это время мясо останется сочным, сыр внутри расплавится, а панировка приобретёт красивый золотистый цвет. В результате вы получите нежную котлету с насыщенным вкусом.

Подача

Автор рецепта рекомендует подавать такие котлеты с классическим картофельным пюре. Оно прекрасно подчеркивает сочную начинку и делает блюдо по-настоящему домашним.

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Если хотите что-то более легкое, можно выбрать свежий овощной салат из сезонных овощей. Хрустящие огурцы, сочные помидоры и зелень придадут свежести и сбалансируют насыщенный вкус мяса и сыра.

Иногда достаточно одного простого ингредиента в привычном блюде, чтобы оно заиграло новыми красками. Котлеты с грибной начинкой и сыром сочетают в себе всё, что мы любим в домашней кухне, а главное — готовятся без лишних хлопот.

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