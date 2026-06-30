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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
37
Время на прочтение
2 мин

Рецепт запеченных котлет с грибной и сырной начинкой, который может стать хитом вашего ужина

Достаточно лишь добавить в котлеты ароматную грибную начинку, нежный сыр и запечь всё до золотистой корочки, и привычное блюдо превращается в настоящий кулинарный шедевр.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
215 ккал
Комментарии
Запеченные котлеты с грибной и сырной начинкой tiktok.com/@petrocook

Запеченные котлеты с грибной и сырной начинкой tiktok.com/@petrocook

Мы всё чаще ищем рецепты, в которых сочетаются простые ингредиенты, доступность и тот самый вкус, который дарит ощущение уюта. Именно такой является котлета с начинкой в духовке, рецепт которой был опубликован на странице petrocook, — блюдо, которое выглядит эффектно, но не требует сложных кулинарных навыков.

Запеченные котлеты с грибной и сырной начинкой tiktok.com/@petrocook

Запеченные котлеты с грибной и сырной начинкой tiktok.com/@petrocook

Ингредиенты

мясной фарш (свиной, говяжий или смешанный)
500 г
соль
перец
любимые специи
лук
1 шт.
грибы
150–200 г
твердый сыр
50–70 г
панировочные сухари
масла
Запеченные котлеты с грибной и сырной начинкой tiktok.com/@petrocook

Запеченные котлеты с грибной и сырной начинкой tiktok.com/@petrocook

Приготовление

  1. В большой миске смешайте фарш с солью, перцем и специями.

  2. Хорошо вымесите массу, чтобы она стала однородной, и отставьте на несколько минут.

  3. Тем временем займитесь начинкой. Лук мелко нарежьте и обжарьте на небольшом количестве масла до золотистого цвета.

  4. Добавьте измельченные грибы, приправьте солью и перцем и готовьте до полного испарения жидкости и готовности грибов.

  5. Для формирования котлеты используйте пищевую пленку. Выложите на неё порцию фарша и мокрыми руками сформируйте лепешку.

  6. В центр положите ложку грибной начинки и посыпьте натертым твёрдым сыром.

  7. Затем аккуратно загните края, сформируйте котлету так, чтобы начинка осталась внутри.

  8. Готовую заготовку обваляйте в панировочных сухарях, именно они обеспечат ту самую аппетитную золотистую корочку после запекания.

  9. Сформированные котлеты выложите на противень и отправьте в разогретую духовку.

  10. Запекайте примерно 30 минут при температуре 180 °C.

За это время мясо останется сочным, сыр внутри расплавится, а панировка приобретёт красивый золотистый цвет. В результате вы получите нежную котлету с насыщенным вкусом.

Подача

Автор рецепта рекомендует подавать такие котлеты с классическим картофельным пюре. Оно прекрасно подчеркивает сочную начинку и делает блюдо по-настоящему домашним.

Если хотите что-то более легкое, можно выбрать свежий овощной салат из сезонных овощей. Хрустящие огурцы, сочные помидоры и зелень придадут свежести и сбалансируют насыщенный вкус мяса и сыра.

Иногда достаточно одного простого ингредиента в привычном блюде, чтобы оно заиграло новыми красками. Котлеты с грибной начинкой и сыром сочетают в себе всё, что мы любим в домашней кухне, а главное — готовятся без лишних хлопот.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
37
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