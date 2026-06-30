Рецепт запечених котлет із грибною та сирною начинкою, який може стати хітом вашої вечері

запечені котлети з грибною та сирною начинкою tiktok.com/@petrocook

Реклама

Ми все частіше шукаємо рецепти, які поєднують прості інгредієнти, доступність і той самий смак, який викликає відчуття затишку. Саме такою є котлета з начинкою у духовці, про рецепт якої розповіли на сторінці petrocook, — страва, яка має ефектний вигляд, але не потребує складних кулінарних навичок.

запечені котлети з грибною та сирною начинкою tiktok.com/@petrocook

Інгредієнти м’ясний фарш (свинячий, яловичий чи змішаний) 500 г сіль перець улюблені спеції цибуля 1 шт. гриби 150–200 г твердий сир 50–70 г панірувальні сухарі олії

запечені котлети з грибною та сирною начинкою tiktok.com/@petrocook

Приготування

У великій мисці змішайте фарш із сіллю, перцем та спеціями. Добре вимісіть масу, щоб вона стала однорідною, та відставте на кілька хвилин. Тим часом займіться начинкою. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Додайте подрібнені гриби, приправте сіллю та перцем і готуйте до повного випаровування рідини та готовності грибів. Для формування котлети використайте харчову плівку. Викладіть на неї порцію фаршу та мокрими руками сформуйте корж. У центр покладіть ложку грибної начинки та посипте натертим твердим сиром. Потім акуратно згорніть краї, сформуйте котлету так, щоб начинка залишилася всередині. Готову заготівлю обваляйте у панірувальних сухарях, саме вони забезпечать ту саму апетитну золотисту скоринку після запікання. Сформовані котлети викладіть на деко та відправте до розігрітої духовки. Запікайте приблизно 30 хв за температури 180°C.

За цей час м’ясо залишиться соковитим, сир усередині розплавиться, а панірування набуде красивого золотистого кольору. У результаті ви отримаєте ніжну котлету з насиченим смаком.

Подавання

Автор рецепта радить подавати такі котлети з класичним картопляним пюре. Воно чудово підкреслює соковиту начинку та робить страву по-справжньому домашньою.

Реклама

Для легшого варіанту можна обрати свіжий овочевий салат із сезонних овочів. Хрусткі огірки, соковиті томати та зелень додадуть свіжості та збалансують насичений смак м’яса та сиру.

Іноді достатньо одного простого інгредієнта всередині звичної страви, щоб вона заграла новими фарбами. Котлети з грибною начинкою та сиром поєднують у собі все, що ми любимо у домашній кухні, а головне, готуються без зайвого клопоту.

Новини партнерів