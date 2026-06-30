Ешлі Робертс у мінісукні і з келихом у руках з'явилася на турнірі Вімблдону

Ешлі Робертс / © Getty Images

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Знаменитість зазнімкували з шампанським на чемпіонаті Вімблдону в залі Agapanthus Suite у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні.

Робертс була одягнена в коротку білу сукню із золотими ґудзиками, взута в білі туфлі-мюлі на підборах і в руках тримала білу сумку від Miu Miu на короткій ручці. Ешлі одягла кілька браслетів на зап'ястя та сережки у вуха, волосся зібрала у високу зачіску і зробила виразний макіяж, а також французький манікюр.

Ешлі Робертс / © Getty Images

Нагадаємо, в перший день Вімблдонського тенісного турніру багато знаменитостей з'явилися там саме в білому вбранні. Ми бачили в такому образі акторку Айлу Фішер, ведучу Аманду Голден та дівчину Ромео Бекхема – Кім Тернбулл.

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Айла Фішер / © Getty Images

Аманда Холден / © Getty Images

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