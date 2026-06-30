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Ешлі Робертс у мінісукні і з келихом у руках з'явилася на турнірі Вімблдону
Ведуча Ешлі Робертс відвідала перший день Вімблдонського тенісного турніру.
Знаменитість зазнімкували з шампанським на чемпіонаті Вімблдону в залі Agapanthus Suite у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні.
Робертс була одягнена в коротку білу сукню із золотими ґудзиками, взута в білі туфлі-мюлі на підборах і в руках тримала білу сумку від Miu Miu на короткій ручці. Ешлі одягла кілька браслетів на зап'ястя та сережки у вуха, волосся зібрала у високу зачіску і зробила виразний макіяж, а також французький манікюр.
Нагадаємо, в перший день Вімблдонського тенісного турніру багато знаменитостей з'явилися там саме в білому вбранні. Ми бачили в такому образі акторку Айлу Фішер, ведучу Аманду Голден та дівчину Ромео Бекхема – Кім Тернбулл.