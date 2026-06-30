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У Криму важливий об’єкт енергетики вийшов з ладу після удару: супутникові фото
Після атаки Сакська ТЕЦ серйозно пошкоджена.
ТЕЦ у тимчасово окупованих Саках (Крим) зазнала серйозних пошкоджень після атаки 28 червня.
Про це свідчать супутникові фото, що опублікував Телеграм-канал «Крымский ветер«.
Зі знімків видно, що головний корпус станції повністю вигорів, один паливний резервуар знищено, а ще один пошкоджено.
«Диму з труб не видно, теплоелектроцентраль не працює», — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що Сакська теплоелектроцентраль забезпечує Саки основною частиною тепла. Потужність становить 149,4 МВт, а теплова — 138 Гкал/год. Після атаки в місті Саки та Сакському районі запровадили графіки відключення світла.
Нагадаємо, вночі проти 28 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Атаковано Сакську ТЕЦ, розташовану біля міста Саки. У районі об’єкта протягом години пролунали 16 вибухів, після чого місцеві жителі помітили заграву та дим.
Після «прильотів» на енергооб’єкті виникла пожежа. Займання сталося в районі резервуарів з паливом.