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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
359
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1 хв

У Криму важливий об’єкт енергетики вийшов з ладу після удару: супутникові фото

Після атаки Сакська ТЕЦ серйозно пошкоджена.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Сакська ТЕЦ

Сакська ТЕЦ / © Крымский ветер

ТЕЦ у тимчасово окупованих Саках (Крим) зазнала серйозних пошкоджень після атаки 28 червня.

Про це свідчать супутникові фото, що опублікував Телеграм-канал «Крымский ветер«.

Зі знімків видно, що головний корпус станції повністю вигорів, один паливний резервуар знищено, а ще один пошкоджено.

«Диму з труб не видно, теплоелектроцентраль не працює», — йдеться у повідомленні.

Супутники показали наслідки атаки на Сакську ТЕЦ. / © Крымский ветер

Супутники показали наслідки атаки на Сакську ТЕЦ. / © Крымский ветер

Супутники показали наслідки атаки на Сакську ТЕЦ. / © Крымский ветер

Супутники показали наслідки атаки на Сакську ТЕЦ. / © Крымский ветер

Зауважимо, що Сакська теплоелектроцентраль забезпечує Саки основною частиною тепла. Потужність становить 149,4 МВт, а теплова — 138 Гкал/год. Після атаки в місті Саки та Сакському районі запровадили графіки відключення світла.

Нагадаємо, вночі проти 28 червня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Атаковано Сакську ТЕЦ, розташовану біля міста Саки. У районі об’єкта протягом години пролунали 16 вибухів, після чого місцеві жителі помітили заграву та дим.

Після «прильотів» на енергооб’єкті виникла пожежа. Займання сталося в районі резервуарів з паливом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
359
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