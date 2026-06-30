Нікіта Добринін висловився про виховання спільного сина з Квітковою після її нового шлюбу

Нікіта Добринін з сином / © instagram.com/nikitadobrynin

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Ведучий Нікіта Добринін розкрив правду про стосунки з ексдружиною Дашею Квітковою.

Попри розлучення, зіркові батьки зберегли спокійну комунікацію та спільний підхід до виховання спільного сина Лева. За словами Добриніна, вони намагаються робити все, аби кожне свято та важлива подія в житті хлопчика залишалися для нього яскравими й теплими спогадами.

Син пари вже незабаром відсвяткує свій п’ятий день народження — 13 липня. Ведучий зазначає, що підготовка до свята триває, а головний акцент традиційно робиться не на дорослих, а на інтересах хлопчика.

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Нікіта Добринін з сином / © instagram.com/nikitadobrynin

«Хочеться, щоб цей день запам’ятався в першу чергу не дорослим, а дитині. І особливо йому. Торік були дуже класні супергеройські активності. На Новий рік він хотів, щоб до нього прийшов його улюблений k-pop гурт. Цьогоріч влітку він теж це хоче, але є ще дуже багато класних інтересів у нього. Жуки, павуки, равлики, риба зараз і риболовля — це його улюблене. Тому, думаю, активностей буде достатньо», — розповів Добринін в інтерв’ю blik.ua.

Зазначимо, Нікіта Добринін і Даша Квіткова розвивали стосунки після шоу «Холостяк-9». Втім, 2023 року шляхи закоханих розійшлися. Тим не менш, вони обидва продовжують спілкуватися задля сина та час від часу перетинаються.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова вийшла заміж удруге. Блогерка офіційно узаконила стосунки з футболістом Володимиром Бражком, який молодший від неї на три роки.

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