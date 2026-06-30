Як за хвилину повернути сковорідці антипригарне покриття: метод наших бабусь, який дійсно працює

Що робити, щоб їжа не прилипала до сковорідки

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З часом навіть якісна сковорідка починає втрачати свої властивості: їжа прилипає, підгорає, а готувати стає дедалі складніше. Багато хто вважає, що це означає лише одне — час купувати новий посуд. Насправді в багатьох випадках проблему можна значно зменшити за допомогою простого домашнього способу, яким користувалися ще наші бабусі. Варто одразу зазначити: якщо заводське антипригарне покриття пошкоджене, подряпане або відшаровується, жоден домашній метод не відновить його. У такому разі сковорідку краще замінити.

У чому полягає секрет

Суть методу — утворення тонкої полімерної плівки з рослинної олії під впливом високої температури. Саме такий природний шар допомагає продуктам менше прилипати до поверхні та полегшує приготування страв.

Як правильно виконати процедуру

Спочатку ретельно вимийте сковорідку теплою водою з невеликою кількістю мийного засобу, щоб видалити жир і залишки їжі. Потім повністю висушіть її рушником або трохи прогрійте на плиті.

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Після цього налийте приблизно одну чайну ложку рафінованої рослинної олії з високою температурою димлення. Найкраще підійде соняшникова, ріпакова або арахісова олія.

За допомогою паперового рушника рівномірно розітріть олію по всій внутрішній поверхні. Шар має бути майже непомітним, надлишок потрібно обов’язково прибрати.

Поставте сковорідку на середній або трохи вищий за середній вогонь приблизно на одну хвилину. Коли поверхня добре прогріється і з’явиться легкий димок, вимкніть плиту та дайте посуду повністю охолонути.

Після цього протріть поверхню чистою серветкою. Тонкий захисний шар уже буде готовий до використання.

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Для яких сковорідок підходить цей спосіб

Найкраще метод працює для:

чавунних сковорідок;

вуглецевої сталі;

сталевого посуду без покриття.

Для сковорідок із тефлоновим або керамічним покриттям такий спосіб не відновить заводський антипригарний шар, але легке змащування перед приготуванням може тимчасово зменшити прилипання їжі.

Як подовжити термін служби сковорідки

Щоб посуд довше залишався в ідеальному стані, дотримуйтеся простих правил:

не перегрівайте порожню сковорідку;

використовуйте дерев’яні або силіконові лопатки;

не мийте гарячий посуд холодною водою;

не застосовуйте жорсткі металеві губки для очищення покриття;

після миття завжди добре висушуйте сковорідку.

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