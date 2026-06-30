Долар по 45 гривень і більше: економісти спрогнозували, чого очікувати від курсу валют

Економісти розповіли про курс валют в Україні / © Associated Press

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У липні на українців очікує подальший рух курсу валют у бік зростання, а американський долар має всі шанси офіційно подолати психологічну позначку у 45 гривень.

На ситуацію на валютному ринку в розпалі літа впливатимуть два потужні, але протилежні за своєю суттю чинники — намагання Національного банку стабілізувати гривню та потреба Міністерства фінансів вигідно конвертувати міжнародну допомогу.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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На думку Олега Пендзина, прогнозувати, куди у липні рухатиметься курс гривні складно, бо на нього впливатимуть два протилежні чинники.

Перший чинник — бажання Нацбанку дещо стримати офіційний курс, який впритул наблизився до 45 грн/долар.

Другий чинник延 — бажання Мінфіну якомога вигідніше конвертувати у гривню зарубіжну фінансову допомогу, обсяги якої помітно збільшились.

Все ж Олег Пендзин вважає вірогіднішим, що долар протягом липня за офіційним курсом перевищить 45 грн за одиницю.

Аналітик Андрій Шевчишин дав більш конкретний та чіткий прогноз щодо фінальних цифр на валютних табло впродовж липня.

«Курс долара у 45 грн у липні буде подолано і він прагнутиме до 45,5 грн, євро буде на рівні 51 грн за одиницю», — сказав він.

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