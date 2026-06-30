Никита Добрынин высказался о воспитании общего сына с Квитковой после ее нового брака

Никита Добрынин с сыном / © instagram.com/nikitadobrynin

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Ведущий Никита Добрынин раскрыл правду об отношениях с бывшей женой Дашей Квитковой.

Несмотря на развод, знаменитые родители сохранили спокойные отношения и общий подход к воспитанию своего сына Льва. По словам Добрынина, они стараются делать всё, чтобы каждый праздник и важное событие в жизни мальчика оставались для него яркими и тёплыми воспоминаниями.

Сын этой пары уже совсем скоро отпразднует свой пятый день рождения — 13 июля. Ведущий отмечает, что подготовка к празднику продолжается, а главный акцент традиционно делается не на взрослых, а на интересах мальчика.

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Никита Добрынин с сыном / © instagram.com/nikitadobrynin

«Хочется, чтобы этот день запомнился в первую очередь не взрослым, а ребенку. И особенно ему. В прошлом году были очень классные мероприятия в стиле супергероев. На Новый год он хотел, чтобы к нему пришла его любимая K-pop-группа. Этим летом он тоже этого хочет, но у него ещё очень много других увлечений. Жуки, пауки, улитки, рыба сейчас и рыбалка — это его любимое. Поэтому, думаю, мероприятий будет достаточно», — рассказал Добрынин в интервью blik.ua.

Отметим, что Никита Добрынин и Даша Квиткова начали встречаться после шоу «Холостяк-9». Однако в 2023 году пути возлюбленных разошлись. Тем не менее, они оба продолжают общаться ради сына и время от времени встречаются.

Напомним, недавно Даша Квиткова вышла замуж во второй раз. Блогерша официально узаконила отношения с футболистом Владимиром Бражко, который младше ее на три года.

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