В окупованому Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку на ТЕЦ

Вибухи у окупованому Криму

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У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 28 червня пролунали вибухи одразу в кількох районах півострова.

Про це повідомляє Кримський вітер із посиланням на місцевих жителів.

За їхніми словами, вибухи було чути у Сімферополі, Севастополі та Саках.

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У Сімферополі очевидці повідомили про серію вибухів у районі залізничного вокзалу.

У Севастополі вибухи пролунали поблизу мису Фіолент.

Також про численні вибухи повідомляють жителі міста Саки. За інформацією пабліка, там була атакована місцева теплоелектроцентраль.

«Протягом години було 16 вибухів із загравою, спостерігається задимлення», — йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що удари Сил оборони України по окупованому Криму та переправі через Керченську протоку суттєво загострили проблеми з постачанням на півострові.

Ми раніше інформували, що Сили оборони України завдали серії успішних ударів по транспортній інфраструктурі в тимчасово окупованому Криму.

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