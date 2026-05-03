Капустяні котлети в духовці: рецепт бюджетної та корисної страви
Капустяні котлети — це бюджетна, корисна страва, яку оцінять і вегетаріанці, і ті, хто дотримується посту.
Соковиті всередині, з апетитною скоринкою, вони підійдуть до будь-якого гарніру або просто подайте їх зі сметаною чи будь-яким соусом.
Інгредієнти:
капуста білокачанна — 800 г
цибуля ріпчаста — 1 шт.
морква — 1 шт.
борошно пшеничне — 3 ст. л.
сухарі панірувальні — 3 ст. л.
часник — 2 зубки
олія — 3 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
Приготування:
Капусту наріжте на середні шматочки, залийте окропом і варіть п’ять хвилин, потім злийте воду, відкиньте на друшляк, остудіть.
Цибулю, моркву і часник очистьте та наріжте довільними шматочками.
У пательні на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю і моркву до золотистого кольору.
Капусту, обсмажені овочі та часник пропустіть через м’ясорубку або подрібніть у блендері.
Викладіть до миски, додайте панірувальні сухарі, борошно, чорний мелений перець, посоліть і добре перемішайте.
Деко застеліть пергаментним папером і щедро змастіть олією.
Мокрими руками сформуйте котлети та викладіть їх на деко.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 20–25 хвилин до золотистої скоринки.
Поради:
Якщо овочевий фарш вийшов рідким, додайте трохи панірувальних сухарів.
Щоб котлети вийшли з ідеальною скоринкою, за п’ять хвилин до закінчення приготування увімкніть режим конвекції або верхній гриль.