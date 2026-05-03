Рецепти
131
1 хв

Капустяні котлети в духовці: рецепт бюджетної та корисної страви

Капустяні котлети — це бюджетна, корисна страва, яку оцінять і вегетаріанці, і ті, хто дотримується посту.

Катерина Труш
Капустяні котлети

Соковиті всередині, з апетитною скоринкою, вони підійдуть до будь-якого гарніру або просто подайте їх зі сметаною чи будь-яким соусом.

Інгредієнти:

  • капуста білокачанна — 800 г

  • цибуля ріпчаста — 1 шт.

  • морква — 1 шт.

  • борошно пшеничне — 3 ст. л.

  • сухарі панірувальні — 3 ст. л.

  • часник — 2 зубки

  • олія — 3 ст. л.

  • перець чорний мелений

  • сіль

Приготування:

  1. Капусту наріжте на середні шматочки, залийте окропом і варіть п’ять хвилин, потім злийте воду, відкиньте на друшляк, остудіть.

  2. Цибулю, моркву і часник очистьте та наріжте довільними шматочками.

  3. У пательні на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю і моркву до золотистого кольору.

  4. Капусту, обсмажені овочі та часник пропустіть через м’ясорубку або подрібніть у блендері.

  5. Викладіть до миски, додайте панірувальні сухарі, борошно, чорний мелений перець, посоліть і добре перемішайте.

  6. Деко застеліть пергаментним папером і щедро змастіть олією.

  7. Мокрими руками сформуйте котлети та викладіть їх на деко.

  8. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190 градусів духовці 20–25 хвилин до золотистої скоринки.

Поради:

  • Якщо овочевий фарш вийшов рідким, додайте трохи панірувальних сухарів.

  • Щоб котлети вийшли з ідеальною скоринкою, за п’ять хвилин до закінчення приготування увімкніть режим конвекції або верхній гриль.

