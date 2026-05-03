Три знаки, яким сьогодні не можна сумувати
День вселенської радості, головним відчуттям якого виявиться відчуття любові до життя — його матимуть навіть запеклі песимісти.
Доречними будуть будь-які розважальні заходи, якщо, звісно, вони впишуться в сучасні — непрості — реалії. В будь-якому разі цього дня не можна нудьгувати, сумувати і журитися — це негативно позначиться не лише на душевному здоров’ї, а й на стані справ.
Сьогодні, 3 травня, сумувати не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них меланхолія особливо протипоказана.
Телець
Тельцям, які через низку причин сьогодні будуть схильнішими до смутку, ніж до радості, потрібно підтримувати гарний настрій усіма способами, навіть якщо для цього доведеться «приклеїти» до губ усмішку: психологи стверджують, що так форма швидко співпаде зі змістом.
Близнята
Близнятам, які відчують — привід для цього вони знайдуть — перші ознаки депресії, необхідно одразу ж вжити заходів, що дадуть змогу її уникнути. Найкращий спосіб для них — шопінг, якому вони можуть віддаватися нескінченно. Якщо й це їх не розважить, вони можуть покликати гостей.
Стрілець
Стрільцям, які в цей час можуть страждати від перепадів настрою, необхідно «спіймати» момент гарного настрою і зафіксувати його. Засмучуватися представникам знака сьогодні не можна, так можна закласти відповідну — негативну — програму на найближчий час.
