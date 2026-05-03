Астрологія
696
2 хв

Астрологиня назвала знаки зодіаку, які вважають життя захопливою пригодою

Усі ми — залежно від найрізноманітніших якостей та особливостей — сприймаємо життя по-різному.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп від астрологині / © Credits

Хтось вважає, що «життя — це складна штука», а хтось, навіть незважаючи на серйозні випробування, ставиться до нього легко й без напруженості. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які вважають життя захопливою пригодою.

Овен

Овни, як пристрасні натури, відчувають інтерес до всього, що з ними відбувається — їх захоплює будь-яка подія, що привертає їхню увагу. Щоправда, і втрачають вони свій інтерес доволі швидко, та це не заважає представникам знака отримувати задоволення від усього, що відбувається з ними та навколо них.

Стрілець

Стрільці буквально з головою пірнають у будь-які ситуації, які здаються їм захопливими пригодами. Вони готові навіть ходити по лезу, вступаючи в ризиковані стосунки або вирушаючи в мандрівки, які можуть обіцяти їм багато, м’яко кажучи, несподіванок, але відмовити їх від цього неможливо.

Водолій

Водолії будь-які події, що відбуваються з ними, сприймають як пригодницький роман, який дасть їм підґрунтя для творчості, навіть якщо на професійному рівні вони нею не займаються. Найнебажаніше, що можуть дозволити собі представники знака — це нудне, як вони кажуть — прісне життя без яскравих подій.

