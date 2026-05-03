Слово «наглий» часто вживають неправильно: яке значення воно має насправді

Мовознавиця пояснила, як вживати слово «наглий» правильно / © pexels.com

Реклама

В українській мові слово «наглий» належить до тих, які часто спотворюють через вплив російської. Його нерідко використовують для опису поведінки людини — мовляв, «наглий» означає «зухвалий» або «нахабний». Однак це значення не відповідає нормам української мови.

Про це повідомила мовознавиця Аліна Острозька.

Насправді ж «наглий» означає «раптовий», «невідкладний» або «такий, що потребує негайної дії». Тому вислів «нагла людина» є неправильним у сучасній українській мові.

Реклама

Згідно з даними ресурсу «Горох», а також академічних словників СУМ-11 і СУМ-20, слово має кілька значень:

Той, що відбувається раптово, несподівано, непередбачено:

«Таємниця тої наглої темряви лишилася для Славка нероз’ясненою й по сьогоднішній день» (Л. Мартович).

Дуже сильний, бурхливий, швидкий за своїм проявом чи перебігом:

«Від наглої завірюхи нема вже й сліду, тільки на пішоходах лишилися калюжі і з дахів крапає» (Б. Антоненко-Давидович).

Такий, що потребує негайного виконання і не може бути відкладений:

«Справа нагла, пане докторе…» (Ірина Вільде).

Реклама

Життєво необхідний, украй терміновий:

«Якби не така нагла потреба, то ні за що б не сіла я тепер до писання» (Леся Українка).

Слово «наглий» має праслов’янське походження — від форми naglú. У такому самому значенні — «раптово» або «несподівано» — воно збереглося і в польській мові (nagle).

У сучасному вживанні його можна використати у словосполученнях: «нагла смерть» означає раптову смерть, «нагла потреба» — термінову справу, «наглий напад» — швидкий і несподіваний наступ, а «нагла робота» — ту, яку потрібно виконати без зволікань.

Також можливе використання у формі прислівника — «нагле», тобто «терміново» або «негайно»: наприклад, «зателефонуй нагле».

Реклама

Водночас мовознавці наголошують: для характеристики людини це слово не підходить. У таких випадках слід вживати «зухвалий», «нахабний» або «безсоромний», або іменник «нахаба».

Знання цих нюансів є важливим не лише для щоденного мовлення, а й для складання НМТ, де перевіряють розуміння лексичних значень.

Нагадаємо, раніше мовознавці звернули увагу на правильну назву популярної квітки, яка зафіксована в українських словниках і є частиною мовної норми та культурної ідентичності.

Новини партнерів