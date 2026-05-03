Слово «наглий» часто употребляют неправильно: какое значение оно имеет на самом деле

В украинском языке слово «наглий» относится к тем, которые часто искажают из-за влияния русского. Его нередко используют для описания поведения человека — мол, «наглий» означает «дерзкий» или «наглый». Однако это значение не соответствует нормам украинского языка.

Об этом сообщила языковед Алина Острожская

На самом деле «наглый» означает «внезапный», «неотложный» или «требующий немедленного действия». Поэтому выражение «нагла людина» является неправильным в современном украинском языке.

Согласно данным ресурса «Горох», а также академических словарей СУМ-11 и СУМ-20, слово имеет несколько значений:

Тот, что происходит внезапно, неожиданно, непредсказуемо:

«Таємниця тої наглої темряви лишилася для Славка нероз’ясненою й по сьогоднішній день» (Л. Мартович).

Очень сильный, бурный, быстрый по своему проявлению или течению:

«Від наглої завірюхи нема вже й сліду, тільки на пішоходах лишилися калюжі і з дахів крапає» (Б. Антоненко-Давидович).

Такой, который требует немедленного выполнения и не может быть отложен:

«Справа нагла, пане докторе…» (Ирина Вильде).

Жизненно необходимый, крайне срочный:

«ЕЯкби не така нагла потреба, то ні за що б не сіла я тепер до писання» (Леся Украинка).

Слово «наглый» имеет праславянское происхождение — от формы naglú. В таком же значении — «внезапно» или «неожиданно» — оно сохранилось и в польском языке (nagle).

В современном употреблении его можно использовать в словосочетаниях: «нагла смерть» означает внезапную смерть, «нагла потреба» — срочное дело, «наглий напад» — быстрое и неожиданное наступление, а «нагла робота» — ту, которую нужно выполнить без промедлений.

Также возможно использование в форме наречия — «нагле», то есть «срочно» или «немедленно»: например, «зателефонуй нагле».

В то же время языковеды отмечают: для характеристики человека это слово не подходит. В таких случаях следует употреблять «зухвалий», «нахабний» або «безсоромний», или существительное «нахаба».

Знание этих нюансов важно не только для ежедневной речи, но и для составления НМТ, где проверяют понимание лексических значений.

