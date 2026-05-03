Вкусно и без вреда: эксперт рассказал, чем заменить привычные сладости в ежедневном рационе

Сладости / фото иллюстративное / © Pexels

Реклама

Популярные десерты вроде мороженого, шоколада, зефира или выпечки содержат значительное количество сахара, что делает их чрезвычайно калорийными. Чрезмерное потребление таких продуктов может быстро сказаться на фигуре, поэтому их следует добавлять в рацион очень умеренно.

Нутрициолог и фитнес-эксперт Виктор Мандзяк поделился собственным подходом к сладостям, подчеркивая, что не стоит искать наиболее диетический вариант.

По его словам, лучше выбрать именно то лакомство, которое приносит наибольшее удовольствие, ведь десерты являются скорее эмоциональной поддержкой, чем базовой потребностью организма. Однако, если оценивать лакомство исключительно с точки зрения питательной ценности, специалист называет сухофрукты безоговорочным лидером среди полезных альтернатив.

Реклама

Сухофрукты могут быть полезной альтернативой сладостям

«Что такое сухофрукт? Высушенный фрукт или ягода. Высушенный, а значит лишенный большинства воды. Если в среднестатистическом фрукте 85% воды, то в сухофрукте — только 15%. Именно сушка делает фрукт десертом… самым полезным десертом, потому что все в нем увеличивается в количестве, концентрируется. Десертом сушеный фрукт становится потому, что в нем количество сахара увеличивается в 6 раз, с 10% до 60% в среднем. А самым здоровым он становится, потому что и витамины, и минералы, и клетчатка с сушкой в нем концентрируется (исключение — аскорбинка: витамин С чувствителен к теплу)», — пояснил эксперт.

По словам нутрициолога 100 граммов сухофруктов содержат примерно 7-9 граммов клетчатки. Это имеет важное значение для здоровья, ведь наши предки потребляли огромное количество растительных волокон, тогда как современный рацион, перенасыщенный фастфудом, едва покрывает даже минимальную норму в 25 граммов.

Мандзяк отмечает, что кроме общей пользы, клетчатка помогает поддерживать форму. Каждый ее грамм препятствует усвоению примерно 7 ккал. Например, если в 100 граммах чернослива заявлено 250 калорий, то из-за высокого содержания волокон организм реально получит лишь около 200.

Для сравнения эксперт отмечает, что энергетическая ценность шоколада достигает 550 ккал, зефира — 330, а порция популярного чизкейка весит на все 400 калорий, что делает сушеные фрукты значительно более выгодным вариантом для тех, кто следит за весом.

Реклама

«Да, возможно, сухофрукты — не самый вкусный десерт, но самый полезный — это точно!» — подчеркнул фитнес-тренер.

Напомним, ранее врачи назвали 10 опасных продуктов и напитков, которые разрушают зубную эмаль.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров