"Большое наступление" России захлебнулось: оккупанты больше потеряли, чем захватили

ВСУ держат фронт / © Associated Press

Российские оккупанты потеряли контроль над 116 квадратными километрами в течение одного месяца. Такого не было с августа 2024 года, когда ВСУ начали операцию в Курской области.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

«Темпы вражеского наступления падают, и этот процесс начался еще в ноябре 2025 года. Вооруженные силы Украины производят успешные наземные контратаки. Точные удары на среднее расстояние выбивают логистику. Враг вынужден обороняться там, где планировал атаковать», отмечают эксперты.

Как влияет погода

Относительное снижение темпов продвижения российских войск может быть частично связано с погодными сезонными закономерностями. Данные погоды свидетельствуют о том, что средние температуры на востоке Украины зимой 2025-2026 годов были примерно на три градуса холоднее, чем зимой 2024-2025 годов, и что зима 2025-2026 годов была значительно влажнее, чем зима 2024-2025 годов.

О чем врут пропагандисты

Российские милблогеры обнаружили проблемы с российской воздушной кампанией и оценили, что российские войска могут не воспользоваться преимуществами сообщений об увеличении бомбардировочных возможностей.

Российские милблогеры говорят, что российские войска теперь могут запускать по шесть планирующих бомб за один боевой вылет Су-34. Российский милблогер, связанный с Воздушно-космическими силами России (ПКС), утверждал, что российские войска потенциально могут увеличить количество ударов бомбами от 10 000 в месяц до 15 000-16 000 в месяц. Однако милблогер утверждал, что российские войска могут быть не в состоянии этого сделать из-за недостаточного количества самолетов и обслуживающего персонала.

Напомним, российские военные пытаются просочиться пехотой и закрепиться в окрестностях прифронтовой Константиновки Донецкой области. В городе идет режим контрдиверсионных действий.

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России нет успехов на фронте 2026 года. Тем не менее, враг готовит новое наступление и активизирует информационную войну.

