Еще одно наступление РФ сорвали: оккупантов "отрезали" в дельте Днепра, теперь там смертельная ловушка - партизаны

ВСУ в Херсонской области / © Associated Press

Реклама

Россияне не могут наступать в дельте Днепра в Херсонской области из-за нехватки катеров.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ» в Telegram.

Агент этого движения из состава подразделений 70-й мотострелковой дивизии 18-й общевойсковой армии рассказал о кризисе с плавсредствами у оккупантов.

Реклама

По его данным, на островах дельты Днепра у Херсона скоростных катеров почти не осталось, поскольку украинские дроны регулярно выбивают их один за другим. В то же время, пополнения катерами нет.

Как объясняет АТЕШ, острова отрезаны. Таким образом, перебрасывание личного состава и боеприпасов через проливы превратилось в ежедневный риск.

«Ротация буксует, снабжение срывается. Те, кто застрял на позициях, ждут смены неделями. Часть уцелевших катеров выходит из строя по причинам, которые командование предпочитает не афишировать, — списывают на износ и плохое обслуживание», — говорится в публикации.

Реклама

Новости партнеров