Как подключить монетизацию в TikTok и сколько можно заработать в 2026 году
TikTok дает возможность заработка миллионам пользователей. Как подключить монетизацию и сколько реально можно получить за просмотры — объясняем.
Миллионы людей сегодня ведут собственные страницы в TikTok. Кто-то просто наблюдает за другими, а кто-то решается показать свою жизнь, работу, «распаковки», делится советами по приготовлению пищи или созданию огорода и т.д. За видео в TikTok можно получать деньги — монетизацию, если у вас хорошие просмотры и высокая активность аудитории.
Монетизация — это вознаграждение от платформы, где вы размещаете видео, за вашу работу. Как подключить монетизацию в TikTok? Советами поделились Host IQ.
Как подключить монетизацию в TikTok
Получать доход от TikTok, то есть монетизацию за свои видео, можно благодаря программе TikTok Creator Fund. Приложение учитывает ваши просмотры, количество лайков, комментариев и распространений ежемесячно. Свой доход можно отслеживать в аналитике аккаунта.
За 1000 просмотров TikTok в среднем платит от $4 до $8. Если ваши видео уже набирают столько просмотров, стоит подключить монетизацию. За миллион просмотров на видео можно получить от $100 до $600.
Creator Fund можно использовать скорее как бонус, а не в качестве основного дохода. Главные условия таковы:
Вам должно быть не менее 18 лет.
У вас должно быть от 10 тысяч подписчиков.
За последний месяц необходимо иметь не менее 100 тысяч просмотров.
В правом углу меню профиля нужно нажать кнопку «Настройки», выбрать «TikTok Studio», затем нажать «Монетизация». Затем нажмите «Программа наград для авторов» и подайте заявку.
В регионах, где монетизации нет, придется создать новый аккаунт и изменить страну на одну из таких: Великобритания, Италия, США, Франция, Германия и т.д. Перед этим выключите геолокацию на телефоне и установите часовой пояс одной из этих стран.
Удалите TikTok и загрузите его с новыми настройками. Заходить в TikTok нужно с VPN региона, из которого вы установили монетизацию. Для регистрации в TikTok дайте электронную почту без номера телефона.
Как увеличить свой заработок в TikTok
Можно увеличить доход от монетизации в TikTok. Для этого следует знать следующие полезные советы:
Будьте активны и регулярно публикуйте интересный контент. Общайтесь с подписчиками в комментариях, призывайте их распространять свои видео.
Создавайте интересный и актуальный контент. TikTok ценит видео, которые вызывают эмоции у людей. Не забывайте о «вирусном» контенте.
Участвуйте в трендах и челленджах. Это может увеличить количество подписчиков и повлиять на монетизацию.
Поддерживайте партнерство с другими блогерами. Так вы обменяетесь аудиторией и сможете улучшить заработок.
Используйте все возможности TikTok — изучайте новые возможности рекламы, прямых трансляций и партнерских программ.
Как вывести деньги из TikTok в Украине
Весь ваш доход тиктокера фиксируется в разделе «Баланс» профиля. Денежные средства делятся на доход за подарки в прямых эфирах, монетизацию видео и другие источники монетизации.
Вывести эти деньги на собственные счета можно через международные платежные системы. Украинцам это удобнее всего делать через PayPal. На вашем счете монетизации должно быть не менее $10. Вывод средств может занять до 15 дней.
Как вывести деньги из TikTok: пошаговая инструкция
Откройте приложение TikTok на телефоне. Внизу с правой стороны перейдите к своему профилю. Нажмите три полоски в правом верхнем углу. После этого выберите «Параметры и конфиденциальность» — «Баланс» — «Доход от подарков» или другая категория.
Затем нажмите кнопку «Вывести» и «Вывести все средства». Выберите подходящий для вас метод вывода средств. Введите свои платежные данные и подтвердите транзакцию. В течение 15 дней на ваш счет поступят деньги за монетизацию в TikTok. В случае, если они не поступили, обратитесь в поддержку TikTok.
Откуда еще можно получать деньги: что такое пассивный доход
Многим украинцам не хватает зарплаты на жизнь. Они еще задумываются о пенсии, которой, возможно, не будет. В таком случае полезным инструментом, как сэкономить на старости, становится пассивный доход.
Сегодня модель «одна работа — один доход» постепенно уходит в прошлое. Когда расходы растут быстрее зарплаты, вопрос финансовой свободы становится необходимостью. По словам экспертов, начать свой путь инвестора можно даже с $50, главное — регулярность и понимание своих целей: будь то быстрая прибыль здесь и сейчас или надежный фундамент на старость.
Консерваторам подойдут банковские депозиты или государственные облигации (ОВГЗ), которые привлекают отсутствием налогов. Тем, кто готов играть в долгую, стоит присмотреться к фондовому рынку или недвижимости, а поклонникам «драйва» — к криптовалютам. Не стоит забывать и об «интеллектуальном капитале»: ваши знания, воплощенные в книгах или контенте, могут годами приносить роялти.