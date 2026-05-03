Ранены дети и беременная девушка: Россия ударила возле АЗС в Днепропетровской области

Россия ударила возле АЗС в Днепропетровской области

Реклама

Дополнено новыми материалами

3 мая россияне ударили вблизи АЗС в Криничанской общине Днепропетровской области. На месте удара вспыхнул сильный пожар. Известно по меньшей мере о шести раненых, среди которых — ребенок.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Россияне ударили у заправки в Криничках: много раненых

В Днепропетровской ОВА сообщают, что в результате удара загорелся грузовик. В момент удара повредило автобус, который перевозил около 40 детей.

Реклама

К моменту удара дети успели покинуть автобус. Сейчас детей эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи.

«Ранен 10-летний мальчик. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести», — пишут в ОВА.

В госпиталь доставили пятерых взрослых. Среди раненых есть 21-летняя беременная женщина. 40-летняя раненая женщина — в тяжелом состоянии.

Других раненых медики оценивают в состоянии средней тяжести.

Реклама

Обновлено: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что детей перевезли в Затишнянскую общину. Там они смогут поесть горячей пищи и дождаться родителей из Запорожья.

«Те, кого не успеют забрать сегодня, останутся на ночь в общине. Председатель общины и местные рядом. Работают, чтобы поддержать детей и стабилизировать их состояние», — написал Лукашук.

Сообщается, что дети ехали автобусом на отдых в Ивано-Франковскую область.

Где усилят ПВО в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в двух регионах Украины планируют усилить ПВО. Речь идет об усилении защиты Днепра и Одессы. Для Днепра уже определили конкретные технические и кадровые шаги. В частности, развертывание дополнительного оборудования и мобильных групп.

Реклама

«Усиливаем все направления защиты. Уже есть решение по Днепру — военное командование и Министерство обороны каждую атаку анализируют и предлагают решения. На Днепр — дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи», — сообщил президент.

Почему россияне начали атаковать заправки

В последние дни российские оккупанты резко изменили тактику: они начали массированно атаковать АЗС в Украине. Первым под удар попал Харьков, где за день враг ударил по четырем заправкам в городе.

Под атаки попадают и заправки в прифронтовых городках. Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн подтвердил, что враг атакует именно АЗС. По его словам, Россия хочет уничтожить в Украине нефтегазовый комплекс и топливную инфраструктуру.

Новости партнеров