Война
488
2 мин
Ранены дети и беременная девушка: Россия ударила возле АЗС в Днепропетровской области
В Криничанской общине в результате российских обстрелов вспыхнул грузовик и пострадали шесть человек. Находившихся рядом детей успели эвакуировать.
3 мая россияне ударили вблизи АЗС в Криничанской общине Днепропетровской области. На месте удара вспыхнул сильный пожар. Известно по меньшей мере о шести раненых, среди которых — ребенок.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Россияне ударили у заправки в Криничках: много раненых
В Днепропетровской ОВА сообщают, что в результате удара загорелся грузовик. В момент удара повредило автобус, который перевозил около 40 детей.
К моменту удара дети успели покинуть автобус. Сейчас детей эвакуировали в безопасное место. С ними работают психологи.
«Ранен 10-летний мальчик. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести», — пишут в ОВА.
В госпиталь доставили пятерых взрослых. Среди раненых есть 21-летняя беременная женщина. 40-летняя раненая женщина — в тяжелом состоянии.
Других раненых медики оценивают в состоянии средней тяжести.
Обновлено: глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что детей перевезли в Затишнянскую общину. Там они смогут поесть горячей пищи и дождаться родителей из Запорожья.
«Те, кого не успеют забрать сегодня, останутся на ночь в общине. Председатель общины и местные рядом. Работают, чтобы поддержать детей и стабилизировать их состояние», — написал Лукашук.
Сообщается, что дети ехали автобусом на отдых в Ивано-Франковскую область.
Где усилят ПВО в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в двух регионах Украины планируют усилить ПВО. Речь идет об усилении защиты Днепра и Одессы. Для Днепра уже определили конкретные технические и кадровые шаги. В частности, развертывание дополнительного оборудования и мобильных групп.
«Усиливаем все направления защиты. Уже есть решение по Днепру — военное командование и Министерство обороны каждую атаку анализируют и предлагают решения. На Днепр — дополнительные радары, РЭБ, дополнительные экипажи», — сообщил президент.
Почему россияне начали атаковать заправки
В последние дни российские оккупанты резко изменили тактику: они начали массированно атаковать АЗС в Украине. Первым под удар попал Харьков, где за день враг ударил по четырем заправкам в городе.
Под атаки попадают и заправки в прифронтовых городках. Директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн подтвердил, что враг атакует именно АЗС. По его словам, Россия хочет уничтожить в Украине нефтегазовый комплекс и топливную инфраструктуру.