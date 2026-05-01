Для двох міст посилять ППО: Зеленський розкрив, де саме

Військове командування та Міністерство оборони України запроваджують додаткові заходи для захисту Дніпра та Одеси від російських повітряних атак.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, для Дніпра вже визначено конкретні технічні та кадрові кроки. Зокрема, йдеться про розгортання додаткового обладнання і мобільних груп.

«Посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру — військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро — додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі — вже теж є більший відсоток збиття, треба ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти», — наголосив президент.

Він також зазначив, що Україна продовжує системну роботу з іноземними партнерами для забезпечення безперебійного постачання компонентів ППО. Він нагадав, що у квітні вдалося отримати необхідні ресурси та внески до програми PURL (програма закупівлі озброєння).

«На травень — завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше», — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 1 травня в Одесі російський безпілотник поцілив у торговельний центр. Внаслідок атаки пошкоджено дах торговельного центру.

Окрім цього, ще в ніч проти 30 квітня російська армія атакувала Одесу. Безпілотники завдали ударів по житлових кварталах і цивільних об’єктах у різних районах міста.

А під час атаки РФ по Дніпру 25 квітня зафіксували влучання у чотириповерховий будинок. Є поранені, під завалами можуть бути люди.

