Для двох міст посилять ППО: Зеленський розкрив, де саме
Володимир Зеленський анонсував посилення захисту Дніпра й Одеси новими засобами ППО та РЕБ.
Військове командування та Міністерство оборони України запроваджують додаткові заходи для захисту Дніпра та Одеси від російських повітряних атак.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
За його словами, для Дніпра вже визначено конкретні технічні та кадрові кроки. Зокрема, йдеться про розгортання додаткового обладнання і мобільних груп.
«Посилюємо всі напрямки захисту. Вже є рішення по Дніпру — військове командування та Міністерство оборони кожну атаку аналізують і пропонують рішення. На Дніпро — додаткові радари, РЕБ, додаткові екіпажі. Є рішення також по Одесі — вже теж є більший відсоток збиття, треба ще більший. Ми свідомі того, що росіяни щільністю нападу та інтенсивністю ударів намагаються обійти нашу ППО. Будемо протидіяти», — наголосив президент.
Він також зазначив, що Україна продовжує системну роботу з іноземними партнерами для забезпечення безперебійного постачання компонентів ППО. Він нагадав, що у квітні вдалося отримати необхідні ресурси та внески до програми PURL (програма закупівлі озброєння).
«На травень — завдання аналогічне, і будемо продовжувати шукати можливості для України, для посилення нашої оборони також і завдяки співпраці з тими країнами, з якими раніше співпраці було менше», — додав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 1 травня в Одесі російський безпілотник поцілив у торговельний центр. Внаслідок атаки пошкоджено дах торговельного центру.
Окрім цього, ще в ніч проти 30 квітня російська армія атакувала Одесу. Безпілотники завдали ударів по житлових кварталах і цивільних об’єктах у різних районах міста.
А під час атаки РФ по Дніпру 25 квітня зафіксували влучання у чотириповерховий будинок. Є поранені, під завалами можуть бути люди.