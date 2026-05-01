На Прикарпатті сталася моторошна ДТП: серед постраждалих двоє дітей

ДТП / © Поліція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Автомобіль вилетів у кювет і перекинувся. Серед постраждалих — жінка та двоє дітей.

Про це пише поліція Івано-Франківської області.

Інцидент трапився 1 травня близько 18:40 у селі Перерісль.

Попередньо встановлено, що 39-річний водій автомобіля Mitsubishi, житель Києва, рухаючись у напрямку з Надвірної до Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості.

ДТП / © Поліція Івано-Франківської області

У результаті він не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і допустив перекидання транспортного засобу.

Унаслідок ДТП травмовано 46-річну пасажирку, а також двох неповнолітніх дітей віком 11 та 10 років. Усіх потерпілих госпіталізували до медичного закладу.

Водія перевірили на стан сп’яніння — за даними правоохоронців, він був тверезий.

Рятувальники провели роботи з відключення акумуляторної батареї автомобіля, щоб запобігти можливому загорянню.

