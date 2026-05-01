ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

На Прикарпатті сталася моторошна ДТП: серед постраждалих двоє дітей

Правоохоронці закликають водіїв суворо дотримуватися правил дорожнього руху та обирати безпечну швидкість.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Коментарі
ДТП / © Поліція Івано-Франківської області

На Івано-Франківщині сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Автомобіль вилетів у кювет і перекинувся. Серед постраждалих — жінка та двоє дітей.

Про це пише поліція Івано-Франківської області.

Інцидент трапився 1 травня близько 18:40 у селі Перерісль.

Попередньо встановлено, що 39-річний водій автомобіля Mitsubishi, житель Києва, рухаючись у напрямку з Надвірної до Івано-Франківська, не обрав безпечної швидкості.

У результаті він не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і допустив перекидання транспортного засобу.

Унаслідок ДТП травмовано 46-річну пасажирку, а також двох неповнолітніх дітей віком 11 та 10 років. Усіх потерпілих госпіталізували до медичного закладу.

Водія перевірили на стан сп’яніння — за даними правоохоронців, він був тверезий.

Рятувальники провели роботи з відключення акумуляторної батареї автомобіля, щоб запобігти можливому загорянню.

Надзвичайні події України — останні новини

Нагадаємо, нещодавно на Київщині сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участі шести транспортних засобів.

Також, на Київщині водій вантажівки на смерть збив чоловіка, який пересувався на колісному кріслі. Аварія сталася вночі поблизу села Підгірці на трасі Київ — Знам’янка. За даними поліції, 48-річний водій DAF наїхав на 55-річного чоловіка, який рухався дорогою. Останній загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та з’ясовують усі обставини трагедії.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie