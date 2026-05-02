Дрони атакували Москву: що відомо

У ніч проти 2 травня сили протиповітряної оборони Росії начебто знищили два безпілотні літальні апарати, що летіли у напрямку Москви.

Про це повідомив мер міста Сергій Собянін.

За його словами, на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Інформації про постраждалих або значні руйнування наразі не надходило.

У російському Міноборони також заявили про нібито збиття безпілотників, які, за їхніми даними, рухалися у бік столиці.

Деталі інциденту уточнюються.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Росії оголосило, що колона військової техніки не братиме участі в параді 9 травня на Красній площі — вперше від 2007 року.

Після цього в Кремлі заявили, що парад відбудеться «у скороченому форматі» через «терористичну загрозу» з боку України, а також тому, що цьогорічна дата не є «круглою» річницею.

