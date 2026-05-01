Як досягти ерекції з рекордом: історія чоловіка з найбільшим у світі пенісом

Володіння найбільшим у світі підтвердженим пенісом довжиною понад 36 сантиметрів (14,2 дюйма) здається мрією багатьох чоловіків, проте для Метта Барра це стало справжнім випробуванням. Чоловік відверто розповів про труднощі в інтимному житті, спеціальні медичні процедури для досягнення ерекції та навіть курйозні травми партнерок.

Барр зізнається, що проблеми почалися ще під час спроби втратити цноту — його орган виявився занадто великим для партнерки. Крім того, підтримувати ерекцію за таких розмірів — завдання не з легких, адже для цього потрібен величезний об’єм крові.

Метт пояснив, як саме йому вдалося досягти максимального результату під час офіційних вимірювань, після яких Національна служба охорони здоров’я Великої Британії (NHS) присвоїла йому цей титул.

«Для досягнення ерекції потрібен час. Тобто, у мене буває повна ерекція, але це процес нешвидкий. Коли мене вимірювали востаннє, мені зробили інтракавернозну ін’єкцію — ввели спеціальний препарат, який штучно викликає збудження», — поділився чоловік.

У звичайному житті, без медикаментозного втручання, Барру потрібна дуже тривала прелюдія. А про деякі види сексу йому взагалі довелося забути через фізіологічні особливості.

«До цього можна звикнути на практиці. За роки я значно покращив свої навички. Наприклад, річ не лише у проникненні — воно відбувається дуже поступово або дуже невеликими порціями. На повне проникнення очікувати не варто», — пояснює рекордсмен.

Метт зрозумів головне правило: секс — це не лише про пеніс. Проте його «коронні коштовності» часто створюють проблеми не тільки в ліжку, а й у публічних місцях. Наприклад, носити звичайні плавки на пляжі для нього — місія нездійсненна.

Більше того, розмір його органа одного разу став причиною серйозної травми.

«Зараз ми обидва сміємося з цього, але одного разу я використовував його проти дівчини і в результаті завдав їй струсу мозку, просто розмахуючи ним. На той момент це було жахливо», — згадує чоловік.

Нагадаємо, медичні експерти раніше повідомляли про поширення такого захворювання, як Хвороба Пейроні, яке може призводити до викривлення, болю та зменшення розміру статевого члена.

За даними фахівців, цей стан пов’язаний з утворенням фіброзної рубцевої тканини і найчастіше вражає чоловіків після 40 років. Лікарі наголошують, що без своєчасного лікування хвороба може прогресувати, тому при появі симптомів важливо звернутися по медичну допомогу.

