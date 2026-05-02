Прийшла з оголеними пишними грудьми: модель-транссексуалка відвертим луком викликала фурор на івенті

Аманда Лепор / © Getty Images

Реклама

У Нью-Йорку відбувся захід журналу Cultured, який назвав топ-100 людей, що визначають сучасну культуру. Найепатажніший образ на івенті продемонструвала американська модель-транссексуалка Аманда Лепор.

Вона викликала фурор появою з оголеними пишними грудьми — лише соски знаменитість прикрила чорними наліпками з металевими деталями і пірсингом. Одягнена Аманда була у чорну латексну сукню міді на бретельках.

На ній також був бюстгальтер без чашечок, латексні високі рукавички без пальців, чорні прозорі колготи і чорні лаковані туфлі на невеликих платформах і підборах. У руці трансдіва тримала чорну сумку з ручкою-ланцюжком.

Реклама

Аутфіт Лепор доповнила об’ємною білявою перукою, яскравим макіяжем із довгими накладними віями і червоною помадою, а також червоним манікюром. Вуха вона прикрасила масивними срібними сережками.

Нагадаємо, Аманда Лепор на захід у Нью-Йорку прийшла у бежевому прозорому вбранні з блискітками і стразами, мереживних трусах з підтяжками, корсеті і мереживному бюстгальтері, який оголював її пишне декольте.

Новини партнерів