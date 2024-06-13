У прозорому вбранні і з оголеним пишним бюстом: модель-транссексуалка викликала фурор провокаційним луком

55-річна трансдіва любить бути у центрі уваги будь-якого заходу.

У Нью-Йорку відбувся івент MAC's Viva Glam Billion Dollar Ball, на якому зібралися знамениті красуні. Один із найяскравіших і найепатажніших образів продемонструвала американська модель-транссексуалка Аманда Лепор.

Вона обрала для своєї появи бежеве прозоре вбрання з блискітками і стразами, мереживні труси з підтяжками, корсет і мереживний бюстгальтер, який оголював її пишні груди. Соски Аманда заховала під наліпками з камінням.

Аманда Лепор / Фото: Getty Images

Лук Лепор доповнила прозорими бежевими рукавами зі стразами, колготами в сітку і блискучими туфлями на шпильках, а також клатчем, інкрустованим стразами.

Трансдіва зробила об'ємне укладання з локонами, яскравий макіяж із чорними стрілками і червоною помадою, а також молочно-червоний манікюр. У вухах у неї були масивні сережки-люстри з камінням.

Нагадаємо, Аманда Лепор на заході, присвяченому колаборації брендів Mugler і H&M, постала у прозорій мінісукні, прикрашеній салатовими стразами, із салатовими бретельками.

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