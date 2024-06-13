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Starlink для України: Пентагон продовжив контракт зі SpaceX

Starlink для України: Пентагон продовжив контракт зі SpaceX

США продовжили контракт зі SpaceX на Starlink для України

Термін дії нового контракту на суму понад 14 млн доларів становить 6 місяців.

Міністерство оборони США домовилося з компанією SpaceX Ілона Маска про продовження до 30 листопада контракту щодо надання інтернет-послуг Starlink в Україні. 

Про це пише Bloomberg.

Прессекретар Командування космічних систем Бонні Пойндекстер повідомила в офіційній заяві, що сума контракту становить 14,1 мільйона доларів. Контракт передбачає надання доступу до Starlink та необхідного обладнання, а також підтримку абонентів на узгоджених умовах.

Загальна сума контракту Starlink зараз становить близько 40 мільйонів доларів. Це лише мала частина державних замовлень на суму 2,5 мільярда доларів, які SpaceX виграла у рамках програми запуску військових супутників.

Нагадаємо, американська компанія SpaceX, якою володіє американський мільярдер Ілон Маск, намагається протидіяти спробам Росії “заглушити” супутниковий зв'язок Starlink в Україні. За словами Маска його компанія пішла на значні витрати, щоб це зробити.

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