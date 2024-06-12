Сухаревський заявив про альтернативу Starlink для атак у Криму

Україна знайшла альтернативу системі супутникового зв’язку Starlink для завдавання ударів дронами в акваторії окупованого Криму.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, інформує "Суспільне".

Командувач Сил безпілотних систем не назвав, яку саме альтернативу Starlink було знайдено. Водночас повідомив, що для діалогу з постачальником було створено робочу групу.

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"Створена ціла робоча група щодо діалогу. Альтернатива є, так. Діалог йде, і, скажімо так, ми очікуємо позитивного результату", – сказав Сухаревський у відповідь на запитання, чи знайдено альтернативу Starlink, від якої залежить робота дронів.

До слова, всі термінали Starlink в українських військових вийшли з ладу в перший день наступу російських окупантів на Харківщину. Про це інформувало видання The Washington Post та заявляли українські бійці.

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