Якщо не закрити РЕБами фронт, війна стане "підземною" – експерт

Фахівець наголосив, що кожна автівка, бронемашина, медевак мають бути обладнані засобом проти FPV-дронів.

Якщо в Україні не буде ефективної протидії ворожим FPV-дронам, зокрема шляхом тотального поширення систем радіоелектронної боротьби, то війна може стати "підземною".

Про це співзасновник компанії-виробника антидронових систем Kvertus Ярослав Філімонов розповів у інтерв’ю Hromadske.

Філімонов зазначив, що на сьогодні системи РЕБ стають таким самим обов'язковим елементом спорядження на полі бою, як шолом та бронежилет.

"Якщо не закрити РЕБом фронт, війна перейде в підземну. Основні ураження особового складу – артилерія і FPV-дрони", – пояснив фахівець.

За його словами, в Україні вітчизняна радіоелектронна боротьба зараз активно розвивається, однак потреби в ній на фронті досі величезні. Водночас вже існують технологічні рішення, і основна проблема – масштабувати виробництво.

"Потреби величезні. Кожна автівка, бронемашина, медевак мають бути обладнані засобом проти FPV-дронів. Хоча б на кожне відділення має бути антидронова рушниця, на кожне відділення має бути спеціальний наплічник РЕБу", – розповів Філімонов.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що застосування росіянами у травні рекордної кількості FPV-дронів свідчить про можливості РФ нарощувати виробництво та закупівлю цієї продукції. Цей факт що день, то більше актуалізує питання застосування Україною РЕБів у зоні бойових дій.

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