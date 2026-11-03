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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
3 хв

День ангела 10 листопада: кого та як вітати з іменинами

10 листопада 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 10 листопада

Який день ангела 10 листопада / © pexels.com

Хто святкує день ангела 10 листопада

10 листопада 2026 року привітайте з іменинами Бориса, Георгія, Дениса, Івана, Костянтина, Миколу, Михайла, Нестора, Олександра, Олексія, Петра, Ганну, Ольгу.

Борис — тюркське походження, означає «вигода». В дитинстві впертий, добре вчиться. В дорослому віці стає веселим.

Георгій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «землероб». В дитинстві добрий, порядний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Денис — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Діонісу». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як «стійкий». В дитинстві душевний, йде на компроміс. В дорослому віці стає рішучим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві ввічливий, доброзичливий. В дорослому віці стає справедливим.

Нестор — давньогрецьке ім’я, перекладається як «повернувшись додому». В дитинстві добре вчиться, допитливий. В дорослому віці стає прямолінійним.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві чесний, сміливий. В дорослому віці стає енергійним.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві дружелюбний, товариський. В дорослому віці стає комунікабельним.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим.

Ганна — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «блага». В дитинстві добра, некваплива. В дорослому віці стає щирою.

Ольга — скандинавське походження, означає «свята». В дитинстві вдумлива, серйозна. В дорослому віці стає схильною до самоаналізу.

День ангела 10 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 10 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 10 листопада — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів, допомагає долати труднощі та підказує правильний шлях. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирих людей поруч і якомога більше приводів для радості. Нехай у серці завжди живуть віра, надія та любов!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб у житті завжди знаходилося місце для щастя, приємних несподіванок і здійснення заповітних мрій. Нехай ангел-охоронець захищає тебе від усього лихого, додає сил у складні моменти та допомагає впевнено рухатися вперед. Хай кожен день дарує гарні новини, тепло близьких і впевненість у тому, що все складеться якнайкраще!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає кожен крок, наповнює душу світлом і допомагає знаходити вихід навіть із найскладніших ситуацій. Бажаю миру, добробуту, любові та гармонії. Нехай поруч будуть люди, з якими легко радіти, ділитися думками й долати життєві випробування. Бажаю, щоб доля була щедрою на щасливі події, а всі добрі задуми втілювалися в життя!

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел завжди тримає над тобою свої крила, захищає від бід і допомагає здійснювати мрії. Бажаю здоров’я, достатку, любові та справжнього людського щастя. Нехай у домі панують затишок і злагода, у серці — спокій, а в житті буде якомога більше світлих днів і добрих людей!

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди допомагав зберігати сили, знаходити правильні рішення та вірити у власні можливості. Нехай життя дарує приємні зустрічі, щирі почуття й можливості для здійснення найзаповітніших бажань. Бажаю міцного здоров’я, родинного тепла, фінансового добробуту та спокою в душі. Нехай кожен новий день приносить щось хороше, а добро, яке ти даруєш іншим, неодмінно повертається до тебе сторицею!

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