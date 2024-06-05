Если не закрыть РЭБами фронт, война станет "подземной" – эксперт

Специалист подчеркнул, что каждый автомобиль, бронемашина, медэвак должны быть оборудованы средством против FPV-дронов.

Если в Украине не будет эффективного противодействия вражеским FPV-дронам, в частности, путем тотального распространения систем радиоэлектронной борьбы, то война может стать "подземной".

Об этом соучредитель компании-производителя антидроновых систем Kvertus Ярослав Филимонов рассказал в интервью Hromadske.

Филимонов отметил, что на сегодняшний день системы РЭБ становятся таким же обязательным элементом снаряжения на поле боя, как шлем и бронежилет.

"Если не закрыть РЭБом фронт, война перейдет в подземную. Основные поражения личного состава – артиллерия и FPV-дроны", – объяснил специалист.

По его словам, в Украине отечественная радиоэлектронная борьба сейчас активно развивается, однако потребности в ней на фронте до сих пор огромны. В то же время, уже существуют технологические решения, и основная проблема – масштабировать производство.

"Потребности огромные. Каждый автомобиль, бронемашина, медэвак должны быть оборудованы средством против FPV-дронов. Хотя бы на каждое отделение должно быть антидроновое ружье, на каждое отделение должен быть специальный рюкзак РЭБа", — рассказал Филимонов.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что применение россиянами в мае рекордного количества FPV-дронов свидетельствует о возможности РФ наращивать производство и закупку этой продукции. Этот факт с каждым днем все больше актуализирует вопрос применения Украиной РЭБов в зоне боевых действий.

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