Курс валют на 14 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Доллары / © Associated Press

Реклама

Национальный банк Украины на 14 октября установил новый исторический максимум курса доллара. В то же время, европейская валюта и польский злотый тоже возобновляют рост.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Реклама

Курс доллара

1 доллар США — 45,08 (+13 коп.)

Реклама

Курс евро

1 евро — 50,43 (+19 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,52 (+7 коп.)

Отметим, в НБУ прокомментировали опасения по поводу возможного взлета курса доллара до 50 грн. Замглавы Нацбанка Владимир Лепушинский отметил, что регулятор традиционно не дает числовых прогнозов, однако делает все для обеспечения стабильности гривны. Впрочем, чиновник заверил, что «курс в космос не летает», а главной целью НБУ остается удержание инфляции на уровне 5% для предотвращения резких валютных скачков.

Новости партнеров