Будет ли доллар стоить 50 грн: экономисты ошеломили прогнозом о курсе валют в Украине

Экономисты сделали прогноз курса валют в Украине / © ТСН

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Экономические эксперты обнародовали прогнозы относительно ситуации на валютном рынке Украины в октябре. По мнению специалистов, базовый сценарий предусматривает умеренную и контролируемую девальвацию гривны, однако при определенных условиях возможен и резкий рост курса американской валюты.

Об этом говорится в материале ТСН.ua.

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Контролируемый коридор: прогноз Андрея Забловского

Эксперт Андрей Забловский прогнозирует, что до конца октября курсовой коридор на межбанковском валютном рынке будет колебаться в пределах 45–45,3 грн за доллар, что означает незначительный рост в пределах +30 копеек.

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В то же время на наличном рынке курс валюты при продаже может достичь отметки до 45,5 грн за доллар.

Два сценария от Олега Пендзина: от стабильности до 50 грн/доллар

Экономист Олег Пендзин подробно описал дальнейшее развитие событий, рассмотрев два возможных варианта:

Реалистичный сценарий: курс доллара в течение октября будет оставаться в стабильном диапазоне 45–45,5 грн/доллар .

Пессимистичный сценарий (низкая вероятность): девальвация гривны может ускориться, а курс вырастет до 50 грн за доллар.

Ключевым фактором, который будет определять поведение рынка, является регулярность поступления международной финансовой помощи.

«Скорее всего, финансирование расходов Украины зарубежными партнерами продолжится, несмотря на то, что до сих пор Верховная Рада не приняла ряд важных изменений в законодательство (борьба с коррупцией, судебная реформа, изменения в налогообложении, всего более 30 законопроектов). Если же ЕС проявит принципиальность и средства в октябре не поступят, то произойдет быстрая девальвация гривны, не исключено, что даже до 50 грн/доллар», — пояснил Олег Пендзин.

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