Курс валют на 2 октября: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / © ТСН

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Национальный банк Украины обнародовал курс валют на пятницу, 2 октября.

По сравнению с предыдущим днем, стоимость доллара США повысилась на 15 копеек и составляет 44,83 грн. А показатели евро и злотого упали — каждый на 2 копейки.

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Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара

1 доллар США — 44,83 (+15 коп.)

Курс евро

1 евро — 50,69 (-2 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый — 11,59 (-2 коп.)

Как мы писали, экономист Сергей Фурса прогнозирует, что доллар в Украине может достигнуть 50 грн в конце 2027 года. Если гривна завершит 2026-й на уровне 45,5–46 грн за долл., подорожание до 50 грн составит менее 10%. По мнению Фурсы, доллар по 50 грн сам по себе не будет свидетельствовать об экономическом кризисе. Постепенная девальвация гривни на 5–10% в течение года является нормальной для украинской экономики.

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